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Ръсел обясни катастрофата от първото място в спринта

  • 10 окт 2026 | 15:33
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Джордж Ръсел поведе на старта на спринта в Сингапур, но отпадна още в края на първата му обиколка, когато загуби контрол върху колата си на изхода от последния завой на мократа „Марина Бей“.

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След финала пилотът на Мерцедес обясни грешката, която доведе до стъпването му върху бялата линия и последвалото завъртане. То допълнително влоши уикенда на британеца, който ще стартира неделното състезание от дъното на колоната заради наказание.

„Просто сбърках с преценката. Излязох от завоя, подадох газ, получих повече мощност, отколкото очаквах от батерията, излязох леко от пистата и докоснах бялата линия, а знаете, че правило №1 при дъжд е да не се докосват белите линии. Много, много глупава грешка. Бях прекалено уверен. Мисля, че това е първата ми катастрофа за годината, но е досадно, че се случва от тази позиция“, обясни Ръсел.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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