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Верстапен влезе в елитен клуб с днешното си постижение

  • 10 окт 2026 | 20:48
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Макс Верстапен завоюва своята юбилейна 50-а първа стартова позиция в кариерата по време на квалификацията за Гран при на Сингапур във Формула 1.

Нидерландският пилот ще стартира от челото на пистата „Марина Бей“ за първи път в своята кариера, след като надделя над състезателя на Ферари Шарл Льоклер с минималната разлика от едва 0,054 секунди. С този успех Верстапен зачеркна още едно от малкото трасета, на които досега не беше печелил квалификация.

Верстапен се оказа твърде силен за конкуренцията и в квалификацията в Сингапур
Верстапен се оказа твърде силен за конкуренцията и в квалификацията в Сингапур

Достигането до котата от 50 полпозишъна в неговия юбилеен старт номер 250 прави Верстапен едва петия пилот в цялата история на шампионата, постигал подобен резултат.

Лидерите в тази престижна класация – Люис Хамилтън (104), Михаел Шумахер (68), Айртон Сена (65), Себастиан Фетел (57) и Макс Верстапен (50) – са си поделили общо 344 първи позиции от проведените досега 1166 състезания, което представлява забележителните 29,50% от всички квалификации в историята.

Верстапен: Това е специален полпозишън за мен
Верстапен: Това е специален полпозишън за мен

След като триумфира на „Марина Бей“, единствените писти, на които нидерландецът все още няма спечелена квалификация, остават "Хокенхайм", "Истанбул парк", Мадрид, "Муджело", "Нюрбургринг", Портимао и Сочи. Той ще има шанс да коригира част от тази статистика, тъй като Истанбул, Мадрид и Портимао фигурират в състезателния календар за 2027 година.

Хамилтън: Надявам се да работим заедно, за да победим Верстапен
Хамилтън: Надявам се да работим заедно, за да победим Верстапен
 Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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