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Късен гол на Унион повали Лукас Петков и компания

  • 10 окт 2026 | 19:43
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Късен гол на Унион повали Лукас Петков и компания

Отборът на Унион (Берлин) записа първата си шампионатна победа през сезона, след като спечелин с 1:0 като домакин на Елверсберг в среща от петия кръг на Бундеслигата. Новакът пък записа трети пореден мач без успех.

Цял мач за гостите записа българският национал Лукас Петков, но той не успя да помогне на своя тим да избегне първата си загуба при визита през сезона. Берлинчани отправиха доста повече удари от своя съперник, но стигнаха до победния гол чак в 81-вата минута, когато резервата Ливан Бурку се разписа с далечен шут. От друга страна, Елверсберг имаше малшанса да нацели две греди чрез Максимилиан Рьор през първото полувреме и Морис Кратенмахер след почивката.

С тази победа Унион събра 4 точки и се изкачи на плейофното 16-о място в класирането, където Елверсберг е на 9-ата позиция със своите 7 пункта.

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Снимки: Gettyimages

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