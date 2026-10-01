Съотборник на Лукас Петков отпадна от сметките на Клоп за Сърбия

Полузащитникът Феликс Кайдел няма да бъде част от състава на Германия за мача от Лигата на нациите срещу Сърбия тази вечер, но все пак може да дебютира по-късно през седмицата.

Кайдел не беше сред 23-мата играчи, посочени от УЕФА в състава на Юрген Клоп за срещата. Треньорът трябваше да извади един играч от 24-мата, с които все още разполага, след отсъствието на защитника Нико Шлотербек заради контузия.

Jürgen Klopp streicht gegen Serbien zwei Spieler aus dem Kader https://t.co/h1vU31AGm3 #DFB — 4-4-2.com (@www442ch) October 1, 2026

Клоп също трябваше да се откаже от един футболист през миналата седмица в Нидерландия. Той извади Бамбасе Конте, който записа дебют три дни по-късно срещу Гърция. Същото може да се случи и с Кайдел от новака Елферсберг, тъй като Германия играе отново с Гърция в последния си мач от този международен прозорец в неделя, пише ДПА.

Бундестимът завърши наравно 1:1 срещу Нидерландия и загуби с 0:1 у дома от Гърция в първите мачове под ръководството на Клоп. Останалите мачове от груповата фаза в Сърбия и у дома срещу "лалетата" са през ноември.

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Снимки: Imago