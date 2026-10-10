Пълен стадион по тъжен повод чака Ботев и Славия

Отборите на Ботев (Пловдив) и Славия се изправят един срещу друг в мач от 11-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Христо Ботев” е с начален час 20:00 и ще бъде ръководен от Никола Попов.

"Колежа" ще бъде пълен срещу Славия - феновете отдават почит на Илиян Филипов

Срещата до голяма степен ще бъде посветена на доскорошния собственик на “канарчетата” Илиян Филипов, който бе убит преди десетина дни. Феновете на пловдивчани ще изпълнят до пълна степен капацитета на стадиона в знак на почит към бившия благодетел на клуба, като ще има и специална церемония в памет на Филипов, а играчите ще излязат и със специален екип.

В класирането двата тима са съседи, като Ботев е на шеста позиция, докато Славия е седми. Все пак “жълто-черните” са с пет точки повече - 16, за сметка на 11 за “белите”. Преди паузата за националните отбори пловдивчани записаха три поредни победи, включително и срещу градския съперник Локомотив. Тимът от “Овча Купел” пък е с една победа в последните шест мача на тима.

Ботев (Пд) организира церемония в памет на Илиян Филипов преди мача със Славия

За последно двата отбора играха един срещу друг в края на март месец, като тогава в София на “Александър Шаламанов” Ботев стигна до късен успех с 1:0 чрез попадение на Франклин Маскоте.

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