Хамилтън иска промени в Сингапур: Без дъжд щеше да е най-скучното състезание

Люис Хамилтън смята, че макар уличното трасе в Сингапур да е изключително предизвикателно и атрактивно в рамките на една обиколка, то са необходими сериозни корекции за подобряване на условията за изпреварване. В същото време Макс Верстапен и Шарл Леклер изразиха позиция, че Формула 1 трябва да преустанови провеждането на спринтови състезания на подобни градски трасета.

Последният спринт за сезон 2026 във Формула 1 донесе истински хаос. Едва 13 от общо 22 автомобила стигнаха до карирания флаг на пистата „Марина Бей“, а тежкият инцидент на Джордж Ръсел и сблъсъкът между съотборниците в Макларън предизвикаха бурни дебати в падока. Въпреки неочаквания екшън, състезателите бяха категорични, че маневрите за изпреварване са били почти невъзможни. На изсъхващата настилка имаше само една суха траектория, което ограничи до минимум шансовете за атака.

Hamilton is keeping Verstappen in range 🎯 The gap between the top two is hovering around one second #F1Sprint #SingaporeGP | LAP 10/20 https://t.co/CYSBftKqti — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Верстапен се оказа твърде силен за конкуренцията и в квалификацията в Сингапур

Хамилтън, който финишира втори в спринта, заяви, че конфигурацията на трасето се нуждае от нови промени, за да стане надпреварата по-интригуваща както за пилотите, така и за публиката. През годините „Марина Бей“ претърпя няколко модификации – тесният шикан „Сингапур Слинг“ беше променен през 2013 година, а завои от 16-и до 19-и бяха премахнати през 2023 година заради строителни дейности. Според седемкратния световен шампион обаче това не е достатъчно.

„Много харесвам това състезание, но точно споделих и на Макс, че конфигурацията трябва да бъде променена. Нужна е някъде по-дълга права, за да имаме реални шансове за атака и пистата наистина да предлага качествено състезание. В квалификационна обиколка е страхотна, но на практика няма нито едно място, където да се доближиш достатъчно за изпреварване“, сподели пилотът на Ферари.

Макс Верстапен триумфира в пълния с инциденти мокър спринт в Сингапур

„На места като 16-и завой има сериозна неравност по средата на асфалта и хвърчат искри. Не знам дали е заради оттичането на водата, но определено могат да се направят подобрения. Беше забавно, но при суха писта това щеше да бъде едно от най-скучните състезания за гледане. Дъждът спаси интригата. Иначе всичко щеше да се сведе до рутинно пазене на гумите и каране в колона един зад друг.“

Трябва ли Формула 1 да се откаже от спринтовете на градски писти?

Хамилтън: Дъждът означаваше страхотен ден за нас

Докато Хамилтън обръща внимание на геометрията на завоите, Макс Верстапен и Шарл Леклер настояват ръководството на шампионата да преосмисли подбора на трасета за спринтовия формат. Сингапур – подобно на Монако – беше избран с цел осигуряване на две квалификационни сесии, но самите състезания често разочароват.

„Не смятам, че трябва да организираме спринтове там, където е невъзможно да се изпреварва. Има подходящи трасета за надпревари, но на други просто няма как да водиш битка, а догодина ни очаква спринт и в Монако“, коментира победителят в спринта от Ред Бул Макс Верстапен.

Нидерландецът добави, че проблемът се задълбочава и от актуалните технически правила:

„Режимът за изпреварване почти не оказва влияние тук и не дава достатъчно предимство на правите. С настоящите правила и работата на батериите няма как да натрупаш нужната скорост, за да атакуваш. Съгласен съм, че са нужни по-дълга права или по-остър обратен завой, но е необходима и по-голяма разлика в скоростта.“

Шарл Леклер зае още по-категорична позиция относно спринтовете в градски условия:

„Като цяло няма особен смисъл от спринтови състезания на градски писти. Трябва да използваме този формат единствено на трасета, където изпреварванията са лесни и има много екшън, за да носи реална стойност на уикенда. Тук или в Монако спринтът просто не допринася с нищо.“

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages