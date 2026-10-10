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Нико Ковач за изпуснатата победа на Дортмунд: Сами сме си виновни, дано си вземем поука

  • 10 окт 2026 | 14:16
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Треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач логично бе разочарован от изпуснатата победа срещу Вердер (Бремен). "Жълто-черните" поведоха с 2:0 в 85-ата минута, но в крайна сметка допуснаха късни две изравнителни попадения.

Борусия и Вердер със зрелищен хикс
Борусия и Вердер със зрелищен хикс

„В продължение на 88 минути оказвахме натиск върху противника си толкова ефективно, че го държахме на въжетата. Но не успяхме да завършим последните осем минути по правилния начин. Само ние сме си виновни за това. Имахме много шансове през второто полувреме. Разбира се, разочаровани сме. Това са две загубени точки за нас. Да се ​​надяваме, че ще се поучим от тези последни осем минути", каза Ковач.

Същевременно хърватинът не спести критиките си към рефера Кристиан Дингерт за красивия отменен гол на новото попълнение Итън Нуанери. Младокът изпрати топката неспасяемо право в сглобката на вратата с впечатляваща задна ножица в 62-рата минута, но попадението бе отменено. Причината за отсъждането бе единоборство на Валдемар Антон срещу Никлас Фюлкруг при предхождащото центриране от ъглов удар, за което бе отсъден фаул за Вердер.

Ковач коментира с ирония: „Фюлкруг е истинска скала. Когато застанеш до него, изглежда сякаш е метър и деветдесет на метър и деветдесет. Оставам на своето мнение: за мен това категорично не е нарушение, а реферът свири твърде прибързано. Недоумявам как пада толкова лесно и защо съдията бърза да спре играта. Много бих искал да знам какво щеше да се случи, ако не беше надул свирката предварително.“

Въпреки разочарованието от съдийството, 54-годишният специалист отказа да се оправдава с отменения гол: „Каквото било - било, това вече няма значение. Водехме с 2:0 и сега е излишно да спорим дали е имало фаул, или не. Бяхме длъжни да си вземем мача и край.“

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Снимки: Imago

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