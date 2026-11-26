Иниго Перес: Тази победа много ще ни помогне

Старши треньорът на Виляреал Иниго Перес подчерта значението на победата над Славия (Прага) в Шампионската лига. Испанският специалист призна, че неговите футболисти са изпитвали сериозно напрежение, и изрази надежда, че успехът в чешката столица ще им вдъхне необходимата увереност.

„Победата е от фундаментално значение. Освен това футболистите чувстват отговорността си към привържениците и клуба, затова напрежението надхвърля онова, което Славия ни създава в чисто футболен план. Но това е нормално. Футболистите на Виляреал усещат този натиск. Трябва да ги подкрепяме, а победите вдъхват увереност“, заяви Перес.

Виляреал измъкна важен успех в Прага

Наставникът на „жълтата подводница“ коментира и многобройните загубени топки от страна на своите възпитаници.

„Мисля, че като цяло има сериозно непознаване на отбора, срещу който се изправихме. Те са способни да те преследват с персонално покритие по целия терен. Това е отборът, който тича най-много в турнира. Затова предпочитам да отдам заслуженото на съперника и да поставя на преден план нещата, които направихме добре. Липсва ни прецизност и изпитвахме по-силно напрежение и тревожност. Затова тази победа е важна. Освен това не допуснахме гол.“

Запитан дали единственото важно нещо в двубоя са били спечелените три точки, Перес отговори:

„Има значение по какъв начин печелим. Няма да пренебрегнем това. Начинът е важен, защото именно така се постигат успехи в дългосрочен план. Отборът показа максимална отдаденост. Но ако бяхме допуснали гол в последната ситуация, щяха да кажат, че сме играли зле. Трябва да продължим да се подобряваме, а победите помагат този процес да протича по-гладко.“

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Снимки: Imago