Желязната ръка на Нико Ковач кара Борусия (Дортмунд) да мечтае за титлата

Треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач продължава да опровергава скептиците, след като изведе отбора си до най-силния му старт в германското първенство от повече от десетилетие насам. Бившият наставник на Байерн (Мюнхен) бе посрещнат с доста резерви при пристигането си на "Сигнал Идуна Парк" през януари 2025 година, но неговият прагматичен стил и акцент върху сигурността вече карат „жълто-черните“ да вярват във възможността за първа шампионска титла от 2012 година", пише "AFP".

Дортмунд оглавява класирането в Бундеслигата с пълен актив след първите четири кръга, като има аванс от две точки пред вечния съперник Байерн Мюнхен. Преди предстоящото домакинство на Вердер (Бремен) в петък, хърватският специалист демонстрира спокойствие относно лидерската позиция.

"Предстои ни още много дълъг път, докато постигнем целта, за която някои хора може би вече мислят, но в момента просто се наслаждаваме на този период", сподели той в сряда.

Niko Kovac ist nach Punkten der erfolgreichste #BVB-Trainer der Bundesliga-Geschichte. Wie steht es denn nun um seine Verlängerung? https://t.co/BZrgp85DTw — Funke Sport (@FunkeSport) October 7, 2026

Ръководството на клуба също е напълно удовлетворено от свършената работа. Изпълнителният директор на Борусия Карстен Крамер потвърди, че преподписването на договора с треньора е въпрос на време. „Уважението и признанието към Нико Ковач са изключително големи“, заяви Крамер, допълвайки, че подписването на новия контракт е само формалност.

Настоящата позитивна атмосфера контрастира рязко със съмненията при назначаването на Ковач миналата година. Хърватинът, който следващия четвъртък навършва 55 години, бе възприеман като непретенциозен избор след разочароващия си престой във Волфсбург и бурния период в Байерн. Въпреки че спечели дубъл с баварците през 2019 година, неговият акцент върху дефанзивния футбол и строгата дисциплина тогава доведоха до конфликти с някои от водещите фигури в състава.

🚨🇭🇷 NEW: Dortmund CEO Carsten Cramer reveals Niko Kovač’s new long-term contract is close, saying an extension is just a matter of time. “The appreciation for Niko Kovač is incredibly high. It's only a matter of time, that much is clear.” [@goal] https://t.co/gI02EnvsdH — TheCroatian (@TheCroatian_) October 8, 2026

В Дортмунд обаче именно тези качества се оказаха ключови за трансформацията на отбора. От колеблив състав, „жълто-черните“ се превърнаха в една от най-солидните защитни линии в Германия. След като загуби четири от първите си шест шампионатни срещи начело на тима, Ковач успя да класира Борусия за Шампионската лига през 2025 година, а през изминалата кампания изведе тима до комфортното второ място веднага след Байерн.

Успехите се дължат най-вече на неговата строга философия, изградена върху стабилност в отбрана, желязна дисциплина и отлична физическа подготовка. Според авторитетното футболно списание „Кикер“, водещото мото на Ковач е популярният принцип за максимална простота в действията на терена.

"Нико успя да влезе в главите на играчите, даде им ясни указания и изгради култура на високо раздаване“, коментира спортният директор на Борусия Ларс Рикен пред "Кикер". "Дълго време се говореше, че ни липсва стабилност, но Нико ни я осигури. Сега сме много по-устойчиви физически и страдаме от значително по-малко контузии."

BVB-Trainer Niko Kovac kritisiert die lange Länderspielpause - Vier Spiele und zahlreiche Reisen hätten seine Spieler stark belastet. Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat die zurückliegende Länderspielpause deutlich kritisiert. Aus Sicht des BVB-Coaches waren vier Länderspiele innerhalb einer Abstellungsperiode zu viel. Die lange Unterbrechung habe nicht nur für zusätzliche Belastungen gesorgt, sondern auch den Spielrhythmus seiner Mannschaft gestört. https://t.co/uK5q3eiDOb #BorussiaDortmund #BVB #NikoKovac #Länderspielpause #Bundesliga #WerderBremen #Schlotterbeck #Fußball #NationsLeague #Sport Hinweis: Text und Bild wurden mit Künstlicher Intelligenz (KI) generiert. — Nachrichten aus aller Welt (@wirnachrichten) October 7, 2026

В клуб, чиято модерна футболна идентичност бе изградена около „хеви метъл“ стила на Юрген Клоп, по-консервативната постройка на Ковач неизбежно предизвика известни критики. Нападателят Юлиан Брант, който впоследствие премина в Аякс, заяви пред вестник „Билд“ през декември: „Ако трябва да бъда честен, това не е любимият ми начин на игра.“

Въпреки това ръководните фактори в клуба твърдо застават зад прагматизма на хърватина. "Наясно сме, че в Дортмунд съществува емоционална връзка с атакуващия футбол, но не можем да очакваме фойерверки във всеки мач. Когато играеш по 50 срещи на сезон, измъкнатите с труд победи са също толкова ценни", категоричен е Рикен.

Статистиката потвърждава ефективността на този подход: Борусия допуска едва по 1,02 гола средно на мач под ръководството на Ковач - най-добрият защитен показател за треньор на клуба от ерата на Клоп насам.

На фона на най-силния сезон за отбора от 11 години насам, надеждите, че Ковач може да стане първият наставник след Юрген Клоп, извел Дортмунд до шампионския трофей, стават все по-реални. Самият треньор обаче остава здраво стъпил на земята: "Трябва да продължим да работим здраво, да запазим вярата си и да останем позитивни", обобщи специалистът.

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