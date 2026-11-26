Симеоне: Нуждаем се от най-добрата версия на Алварес

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне остана доволен от победата над норвежкия Викинг в Шампионската лига, дошла след попадения на Александър Сьорлот и Хулиан Алварес. Аржентинският специалист коментира представянето на своите възпитаници и защити сънародника си Алварес, като подчерта огромното му значение за отбора.

„Щастлив съм, че го имаме. Хулиан е невероятен футболист, изключително добър. Обичам го като човек, ще го подкрепям като футболист, разбирам го като играч. В предишните мачове не отбелязваше голове, но всички атаки минават през него. За да стигнем там, където искаме, се нуждаем от най-добрата версия на Хулиан Алварес.“

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Симеоне призна, че отборът му е демонстрирал по-високо качество на играта преди почивката.

„Първото полувреме беше много добро, макар че не отбелязахме достатъчно голове. Те също имаха някои възможности. През второто полувреме не контролирахме толкова добре играта. Имахме положения чрез Ханцко, Кардосо, Сьорлот, Дейвид, но не беше същото. Имаше повече пространства и по-малко качество в сравнение с първото полувреме. Работим върху това да има баланс между представянето ни през първата и втората част", обясни аржентинецът.

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„Викинг е смел отбор, който, когато му дадохме възможност да центрира, успя да създаде опасности пред вратата ни, особено отляво. След това компенсирахме с помощта на Канг-Ин Лий като пети защитник, но това е отбор, който пресира много добре в противниковата половина и ни отнемаше време за реакция. Мисля обаче, че изиграхме добър мач, за да преодолеем пресата им, да ги принудим да се приберат назад и да отбележим два гола. Можехме да вкараме и повече и си тръгваме с важна победа", подчерта Симеоне.

„Момчетата разбраха много добре как трябва да изиграят мача. Още от началото потърсиха двубоя, от който се нуждаехме. Това са три много важни точки в стремежа ни да попаднем сред първите осем или поне сред първите 24 отбора. Изиграхме сериозен мач с висока интензивност. През първото полувреме можехме да се оттеглим на почивката с още някой гол", добави наставникът на "дюшекчиите".

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Снимки: Gettyimages