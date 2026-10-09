Борусия и Вердер със зрелищен хикс

Борусия (Дортмунд) и Вердер (Бремен) направиха вълнуващо завръщане на германската Бундеслига след края на паузата за националните отбори, след като двата тима стигнаха до равенство 2:2 в среща от петия кръг на шампионата. Това бе първа грешна стъпка от началото на сезона за "жълто-черните", които може да сдадат първото място, ако Байерн (Мюнхен) вземе своето, тъй като вечните съперници по този начин ще се изравнят на върха, а баварците са с по-добра голова разлика. Вердер от своя страна се изкачи на четвъртата позиция, като тимът от Бремен загуби само веднъж през кампанията 2026/2027.

Иначе срещата отиваше към нулево равенство, след като десетина минути преди края на редовното време все още не бе паднал гол. Това се промени в 80-ата минута, когато Даниел Свенсон откри резултата.

Съвсем малко по-късно в 85-ата Нико Шлотербек покачи и така изглеждаше, че Борусия ще се поздрави с пета поредна победа.

Стопроцентовият актив на домакините обаче бе съкрушен по възможно най-болезнения начин. Първо, в 88-ата минута Людовит Рейс намали, като редовното време приключи при преднина за тима от Дортмунд.

Така "Сигнал Идуна Парк" се готвеше да посрещне последния съдийски сигнал победоносно, но във 2-рата минута на продължението Никлас Фюлкруг изригна и донесе точката за Вердер.

Сега Борусия много бързо ще трябва да си върне самочувствието, тъй като на 14 октомври (сряда) от 22:00 часа българско време предстои гостуване на Бодьо/Глимт от втория кръг в основната фаза на Шампионската лига. Няколко дни по-късно пък на 17 октомври (събота) от 16:30 часа е следващият шампионатен сблъсък, който отново е гостуване на Унион (Берлин).

A frustrating finish. https://t.co/ppOTxIk4UD — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 9, 2026

Вердер (Бремен) не участва в европейските клубни турнири и направо му предстои домакинство на Падерборн.

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