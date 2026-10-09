Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)

Борусия и Вердер със зрелищен хикс

  • 9 окт 2026 | 23:37
  • 2021
  • 0
Борусия и Вердер със зрелищен хикс

Борусия (Дортмунд) и Вердер (Бремен) направиха вълнуващо завръщане на германската Бундеслига след края на паузата за националните отбори, след като двата тима стигнаха до равенство 2:2 в среща от петия кръг на шампионата. Това бе първа грешна стъпка от началото на сезона за "жълто-черните", които може да сдадат първото място, ако Байерн (Мюнхен) вземе своето, тъй като вечните съперници по този начин ще се изравнят на върха, а баварците са с по-добра голова разлика. Вердер от своя страна се изкачи на четвъртата позиция, като тимът от Бремен загуби само веднъж през кампанията 2026/2027.

Иначе срещата отиваше към нулево равенство, след като десетина минути преди края на редовното време все още не бе паднал гол. Това се промени в 80-ата минута, когато Даниел Свенсон откри резултата.

Съвсем малко по-късно в 85-ата Нико Шлотербек покачи и така изглеждаше, че Борусия ще се поздрави с пета поредна победа.

Стопроцентовият актив на домакините обаче бе съкрушен по възможно най-болезнения начин. Първо, в 88-ата минута Людовит Рейс намали, като редовното време приключи при преднина за тима от Дортмунд.

Така "Сигнал Идуна Парк" се готвеше да посрещне последния съдийски сигнал победоносно, но във 2-рата минута на продължението Никлас Фюлкруг изригна и донесе точката за Вердер.

Сега Борусия много бързо ще трябва да си върне самочувствието, тъй като на 14 октомври (сряда) от 22:00 часа българско време предстои гостуване на Бодьо/Глимт от втория кръг в основната фаза на Шампионската лига. Няколко дни по-късно пък на 17 октомври (събота) от 16:30 часа е следващият шампионатен сблъсък, който отново е гостуване на Унион (Берлин).

Вердер (Бремен) не участва в европейските клубни турнири и направо му предстои домакинство на Падерборн.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Сърбия отнесе тежко наказание от УЕФА за домакинството на Германия

Сърбия отнесе тежко наказание от УЕФА за домакинството на Германия

  • 9 окт 2026 | 20:26
  • 1718
  • 1
Дейвид Мойс изненадан, че собствениците на Евертън искат да продадат клуба

Дейвид Мойс изненадан, че собствениците на Евертън искат да продадат клуба

  • 9 окт 2026 | 20:06
  • 1193
  • 1
Очакваното се случи: Монтела вече не е селекционер на Турция

Очакваното се случи: Монтела вече не е селекционер на Турция

  • 9 окт 2026 | 19:06
  • 5439
  • 9
Аржентински национал подписа нов договор с Ювентус

Аржентински национал подписа нов договор с Ювентус

  • 9 окт 2026 | 19:01
  • 1436
  • 0
Проблеми в Нотингам преди завръщането на Гласнер на "Селхърст Парк"

Проблеми в Нотингам преди завръщането на Гласнер на "Селхърст Парк"

  • 9 окт 2026 | 18:56
  • 1172
  • 2
Европейските футболни асоциации се обединяват срещу удължените периоди за мачове на националните отбори

Европейските футболни асоциации се обединяват срещу удължените периоди за мачове на националните отбори

  • 9 окт 2026 | 18:29
  • 2510
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Етър удари Фратрия с два бързи гола и куриозна дузпа

Етър удари Фратрия с два бързи гола и куриозна дузпа

  • 9 окт 2026 | 21:52
  • 8790
  • 29
Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

  • 9 окт 2026 | 17:34
  • 16650
  • 14
Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

  • 9 окт 2026 | 15:22
  • 18120
  • 158
Янтра посече лидера

Янтра посече лидера

  • 9 окт 2026 | 19:18
  • 12675
  • 11
Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

  • 9 окт 2026 | 18:27
  • 9136
  • 13
Отлично представяне на Везенков изведе Олимпиакос до успех в първото домакинство от Евролигата

Отлично представяне на Везенков изведе Олимпиакос до успех в първото домакинство от Евролигата

  • 9 окт 2026 | 21:07
  • 4636
  • 2