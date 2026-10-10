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Челси още повече удължи 7-годишния договор на Коул Палмър

  • 10 окт 2026 | 13:08
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Челси още повече удължи 7-годишния договор на Коул Палмър

Коул Палмър е подписал нов договор с Челси, който го обвързва с клуба от „Стамфорд Бридж“ до лятото на 2034 г., съобщава Дейвид Орнстийн от “Атлетик”. 24-годишният футболист вече имаше контракт за следващите седем години, но удължи престоя си с още 12 месеца при подобрени финансови условия, които отразяват значението му за клуба.

Това е поредната стъпка в усилията на Челси да обвърже с дългосрочни договори основните си футболисти. През 2026 г. нови контракти подписаха още капитанът Рийс Джеймс, халфът Мойсес Кайседо, нападателят Жоао Педро и крилото Педро Нето.

Още през април Палмър беше заявил, че няма намерение да си тръгва от лондонския клуб.

Той се присъедини към Челси от Манчестър Сити през 2023 г. и досега е записал 138 мача, в които е отбелязал 58 гола и е направил 34 асистенции. Палмър беше сред основните фигури в състава, спечелил Лига на конференциите и Световното клубно първенство през 2025 г.

През настоящия сезон Палмър има четири гола и две асистенции в първите седем мача на Челси във всички турнири. Междувременно той получи повиквателна за изминалите мачове на Англия, но се оттегли от националния тим заради мускулна травма.

Коул Палмър е жертва на "болната система"
Коул Палмър е жертва на "болната система"
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