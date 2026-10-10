Марк Маркес: Беше много тежко състезание още от старта

Марк Маркес постигна своя първи успех на пистата „Мандалика“ в Индонезия, след като спечели днешния спринт на остров Ломбок и по този начин оглави еднолично генералното класиране в MotoGP.

A long awaited gold medal for @marcmarquez93 in Mandalika 🙌 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/2endgGaB7B — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 10, 2026

Световният шампион се възползва максимално от кошмара, който сполетя Априлия, за да спечели пред Ай Огура и Фабио Ди Джанантонио. В същото време неговият основен съперник в спора за титлата Хорхе Мартин завърши едва четвърти, след като води до средата на деветата от общо 13 обиколки.

Марк Маркес се възползва от кошмара на Априлия и спечели спринта на "Мандалика"

„Беше много тежко състезание още от старта. Видях, че Мартин е начело, започнах да натискам и допуснах сериозна грешка в третата обиколка. След това той се откъсна, но в края започнах да го настигам, след което той имаше някакъв проблем с налягането на предната гума или нещо такова. Но и без това в края започнах да се чувствам все по-добре. Темпото ми беше по-добро. Опитвах се да контролирам риска и да контролирам разликата между мен и Огура. Тези 12 точки за много важни“, каза Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages