Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Индонезия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Индонезия, който беше спечелен от Марк Маркес пред Ай Огура и Фабио Ди Джанантонио:

Марк Маркес – 343 точки Хорхе Мартин – 339 Марко Бедзеки – 284 Педро Акоста – 247 Ай Огура – 246 Фабио Ди Джанантонио – 237 Раул Фернандес – 216 Франческо Баная – 166 Алекс Маркес – 163 Фермин Алдегер – 125 Енеа Бастианини – 116 Лука Марини – 104 Брад Биндър – 99 Диого Морейра – 74 Фабио Куартараро – 67 Франко Морбидели – 57 Йоан Зарко – 48 Жоан Мир – 33 Джак Милър – 28 Алекс Ринс – 24 Топрак Разгатлиоглу – 18 Маверик Винялес – 12 Икер Лекуона – 9 Аугусто Фернандес – 6 Пол Еспаргаро – 5 Сомкиат Чантра – 3 Такааки Накагами – 3 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Лоренцо Савадори – 0 Микеле Пиро – 0 Алейш Еспаргаро – 0

Марк Маркес се възползва от кошмара на Априлия и спечели спринта на "Мандалика"

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

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Снимки: Sportal.bg