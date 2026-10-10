Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Индонезия, който беше спечелен от Марк Маркес пред Ай Огура и Фабио Ди Джанантонио:
Марк Маркес – 343 точки
Хорхе Мартин – 339
Марко Бедзеки – 284
Педро Акоста – 247
Ай Огура – 246
Фабио Ди Джанантонио – 237
Раул Фернандес – 216
Франческо Баная – 166
Алекс Маркес – 163
Фермин Алдегер – 125
Енеа Бастианини – 116
Лука Марини – 104
Брад Биндър – 99
Диого Морейра – 74
Фабио Куартараро – 67
Франко Морбидели – 57
Йоан Зарко – 48
Жоан Мир – 33
Джак Милър – 28
Алекс Ринс – 24
Топрак Разгатлиоглу – 18
Маверик Винялес – 12
Икер Лекуона – 9
Аугусто Фернандес – 6
Пол Еспаргаро – 5
Сомкиат Чантра – 3
Такааки Накагами – 3
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Лоренцо Савадори – 0
Микеле Пиро – 0
Алейш Еспаргаро – 0
Марк Маркес се възползва от кошмара на Априлия и спечели спринта на "Мандалика"
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Снимки: Sportal.bg