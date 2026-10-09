Моуриньо: Реал Мадрид сам си е виновен, защото през последните години спечели много

Паузата за националните отбори приключи и клубният футбол се завръща ударно. Реал Мадрид, който вече изостава на 6 точки от Барселона, приема Виляреал в мач от осмия кръг на Ла Лига. Срещата е утре (събота) от 22:00 часа. “Кралете” нямат право на грешка и в това също е убеден треньорът Жозе Моуриньо. По време на днешната си среща с медиите португалецът се скара на журналистите, тъй като според него те търсят сензации покрай Килиан Мбапе. Повод за това станаха публикации, че французинът, който се възстановяваше от травма, ходи по заведения и кара велосипед, което не му е било разрешено. Отделно се вдигна шум и покрай снимка от автомобил на двама играч на Реал - Тиаго Питарч и Дийн Хаусен, като остава впечатление, че последният си гледа телефона, докато шофира. Ето какво заяви Моуриньо по редица теми:

За съперника

Виляреал е труден съперник, той е в Шампионската лига. Играят много добре, а все още нямат точковия актив, който ще натрупат. След загубата в последния мач имаме нужда да спечелим трите точки.

Информациите за недоволството на Мбапе спрямо ръководството на Реал Мадрид

Ако за вас се случва това, няма да говоря за никого конкретно, ще го приемете като победа. Всъщност през последните седмици си мислех, че има достатъчно реални случаи в света на футбола, за които можете да пишете… но явно това не е било достатъчно. Дори огромни случаи като този с Манчестър Сити или трудната ситуация в моята страна с Кристиано и неговия треньор. Толкова много случаи, които биха могли да ви дадат материал за работата ви, но това не е било достатъчно. Реал Мадрид си е Реал Мадрид и винаги трябва да се намери нещо.

Преувеличава ли се всичко?

Смешно е.

Още за Мбапе и възстановяването му (колоездене, почивка…)

За мен един футболист е футболист 24 часа в денонощието и отново го казвам. Ако прави нещо в личния си живот, то винаги има отражение. Футболистът винаги си остава човешко същество, което може да греши тук и там… но винаги трябва да има чувство за отговорност.

Аз не лъжа — на нито едно ниво. През този период футболистите на Реал Мадрид бяха примерни по отношение на професионалното си поведение. Работихме тук, за да се чувстват добре. Всичко беше напълно ясно разписано, а почивката им — контролирана. Всички, които пътуваха, спазиха указанията… а контузените дойдоха във Валдебебас, преминаха необходимите прегледи и продължиха възстановяването си.

Например Арда… който се контузи в последния мач — аз бях този, който му даде два почивни дни.

Що се отнася до вашия пример с Мбапе, той беше тук, премина прегледите и замина, за да потърси второ медицинско мнение, защото има проблем с коляното, който не бива да се пренебрегва.

По време на възстановяването, подробностите за което не сте длъжни да знаете, започнахме да навлизаме в сферата на търсенето на проблеми там, където ги няма. Първо беше дискотеката, която всъщност не беше дискотека… Ставаше дума за модерно заведение в Париж, в което се провеждаше частно събитие. След това беше велосипедът в Швейцария — а всъщност ставаше дума за хотел, в който имаше няколко велосипеда, с които хората можеха да стигат до спа центъра и общите помещения, при пълно спокойствие.

После стигнахме и до по-дребни случаи — горкият Хаусен, който бил спрял пред къщата на Питарч и изпращал съобщение, а изглеждало така, сякаш е някакъв престъпник.

Това е смешно. Искате история… аз ще ви я дам. За първи път Реал Мадрид няма контузени футболисти през октомври — тези, които са контузени, са с травми от миналия сезон. Това е добра история, но не ви харесва.“

🧠 ¡Con la mente puesta en el @VillarrealCF! https://t.co/3gzWKahP8R — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 8, 2026

Бихте ли разбрали, ако част от феновете са недоволни от Мбапе?

Това е една от вашите (на журналистите бел.ред.) цели. Не е необходимо да си Айнщайн, за да разбереш, че това е целта. Не искам да говоря за онзи, за когото предпочитам да не говоря. Мога да греша, но това е една от целите.

Няма да коментирам публиката на „Бернабеу“. Уважавам я. Надявам се обаче, че феновете ще успеят да бъдат справедливи. А да бъдеш справедлив, означава да бъдеш интелигентен. Да четеш между редовете и да разбираш динамиката на събитията. Да разбираш какви са целите.

Обещавам ви, че ако някой футболист на Реал Мадрид не се държи като играч на Реал Мадрид, не изпълнява задълженията си като футболист или като гражданин, няма да го видите на резервната скамейка. Няма да можете да го освирквате. Той ще си бъде вкъщи. Няма да му дам възможност дори да седне на пейката.

Мбапе ще играе. Няма да бъде дори на резервната скамейка. Сигурен съм, че той не е пренебрегнал задълженията си към Реал Мадрид.

Започва втората част от началото на сезона. Можем ли да очакваме промени? Различни роли за някои футболисти?

Бяхме тук и когато имаш малко работа на терена, разполагаш с много повече време да анализираш всеки детайл. През този първи период открихме много положителни неща, както и неща, които трябва да подобрим. Това не означава, че трябва да правим драстични промени. За целта са необходими работа и време. Не мога да дойда и след един-два дни да кажа: „Ще започнем да играем с петима защитници, четирима в средата на терена, ще сменим ролята на крайния защитник“. Не става така.

Вчера прочетох нещо любопитно, което според мен не би трябвало да се случва в Реал Мадрид. Микел Артета е подновил договора си. Той е казал, че тепърва започват и че има още много работа за вършене.

Реал Мадрид идва след един доста труден период. В Реал Мадрид нещо, което за други клубове би било нормална ситуация… Реал Мадрид сам си е виновен за това. Защото печели толкова много през последните 10 години, а и преди това, че всичко придобива различни измерения.

Имаме нужда от време, за да подобрим определени неща. Някои неща се подобряват с работа, стъпка по стъпка, и ние го правим.

Не отхвърлям възможността да кажа, че трябваше да спечелим мача срещу Атлетико, защото трябваше да играем 11 срещу 9. Но трябва да търсим подобрения в нещата, които зависят от нас. Възможно е много хора, които нямат професионален поглед върху играта, да не успеят да разберат това. Но ще се опитаме да направим определени корекции, за да подобрим представянето си в някои аспекти.

Ще бъде ли Диоманде титуляр? Може ли да играе заедно с Мбапе и Винисиус?

Няма да ви отговоря дали ще играе, или не. Не лъжа и няма да ви кажа кой ще играе. Не искам да ви лъжа. Реал Мадрид може да играе с всеки от футболистите си в предни позиции. Разполагаме с много качествени играчи. Не могат обаче всички да играят едновременно. Ако искаш да използваш четирима нападатели, можеш да го направиш. Срещу Елче в последните минути играхме с шестима. Но когато търсим баланс и искаме да контролираме рисковете, не можем да пуснем седем атакуващи футболисти едновременно. Не можем да играем с всички тях наведнъж.

Как прекарахте паузата за националните отбори? Не сте напускали Валдебебас…

През два-три последователни дни след последния мач се опитвах да анализирам възможните детайли, за да не се ограничавам само до очевидното. А очевидното, което не зависи от мен, е, че играхме 11 срещу 9. Не исках да се вкопчвам само в това.

След това прекарах три дни извън Испания, като посетих Лондон и Португалия. После се върнах и работих изключително много. Малко на терена и много тук, във Валдебебас.

Подготвихме в детайли пристигането на футболистите. Някои се връщат във вторник, други в сряда; едни са играли, други не; един пристига с джетлаг, друг не е спал… Ситуацията е сложна.

Работим много добре по отношение на организацията. Може да получим контузия още в първите 10 минути, но това не означава, че вътре в клуба приемаме за даденост факта, че нямаме контузени футболисти. Много неща се промениха и се справяме добре. Подготвяме бъдещето по най-добрия възможен начин.

Ще бъдат ли Милитао и Феде Валверде на разположение?

Феде е под въпрос. При Милитао няма съмнение — той няма да играе. Като гледам обаче как тренира, човек трудно би предположил, че не е готов. Ако човек не знае какви са проблемите на Милитао, би го пуснал да играе още утре. Шегувам се с него и го питам: „Ще играеш ли?“. Той е в по-добро състояние, отколкото предполагах. Но утре няма да играе, няма да бъде на разположение и за мача в Рим, нито за този срещу Севиля. Има нужда от още няколко седмици. Медицинската му история е доста сложна и трябва да бъдем внимателни.

Никога не сме тренирали с петима души. Винаги сме били по 20. Тренирахме с момчета от академията. Понякога идваха футболисти от Кастиля, друг път от третия отбор, а понякога и юноши, смесени с играчи от Кастиля и третия отбор.

Ферлан Менди за първи път ще тренира с нас на терена. Родриго е по-далеч от завръщане. При Валверде проблемът продължи до днес. Днес ще решим дали ще може да играе утре.

Винаги сте говорили за меритокрация. Прилага ли се тя в Реал Мадрид? Играят ли футболистите, които според вас са в най-добра форма, или се съобразявате с това, че някои от тях имат нужда от игрови минути, и трябва да изчакате меритокрацията да даде резултат?

Меритокрация, да, но също така трябва да има известна гъвкавост — не по отношение на името на футболиста, а на моментното му състояние. Трябва да знаеш кой е най-добрият начин да помогнеш на даден играч.

Когато някои футболисти не са в добра форма, има различни стратегии, които могат да им помогнат да се подобрят. Едната е да се придържаш стриктно към меритокрацията: ако не си в добра форма, отпадаш от състава. Това обаче крие рискове. На някои играчи им е необходимо време, за да се върнат към обичайното си ниво.

Вие имате предвид Винисиус Жуниор. Не се крия от този въпрос. Това, което ме натъжава, което ми тежи, е да разбирам, че той иска да бъде в добра форма, иска да бъде футболистът, който печели мачове и прави разликата. Боли ме да виждам страданието му, защото, за моя изненада, той е изключително момче и работи много, за да се върне към най-доброто си ниво.

Ще продължи ли да играе във всеки мач, докато си върне формата, или ще дойде момент, в който ще изготвим конкретен план, според който да не играе, да остане на резервната скамейка и да потърсим друг подход?

Но ми тежи на сърцето, когато виждам, че момче като него, което в момента не е онзи Винисиус, който е от друга планета, не получава необходимата подкрепа от хората, повлияни от много от вас. Той заслужава да му се помогне. Иска страшно много отново да бъде онзи Винисиус, който е донесъл толкова много радост на привържениците на Реал Мадрид.

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