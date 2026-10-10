Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен

ПСЖ ще опита да продължи добрата си серия срещу новак

  • 10 окт 2026 | 08:01
  • 235
  • 0
ПСЖ ще опита да продължи добрата си серия срещу новак

В събота, 10 октомври 2026 г., от 21:45 ч. българско време, шампионът Пари Сен Жермен се изправя срещу новака Льо Ман на своя "Парк де Пренс" в среща от 6-ия кръг на френската Лига 1. Сблъсъкът противопоставя 6-ия във временното класиране ПСЖ, който има 8 точки след 5 изиграни мача, срещу заемащия 10-о място тима на Льо Ман, събрал 6 точки до момента.

Парижани навлизат в двубоя в серия от три поредни победи във всички турнири. Преди международната пауза възпитаниците на Луис Енрике разгромиха Слован Братислава с 6:1 в Шампионската лига, след което записаха две последователни успешни гостувания в първенството — 1:0 срещу Брест и 2:1 срещу Марсилия. В Лига 1 балансът на ПСЖ от началото на сезона е 2 победи, 2 равенства и 1 загуба при голова разлика 8:7.

С бързи голове през втората част ПСЖ взе първото "Льо Класик" и продължи да се подобрява
С бързи голове през втората част ПСЖ взе първото "Льо Класик" и продължи да се подобрява

От своя страна Льо Ман също показва бойко лице след завръщането си в елита. Момчетата на Патрик Видейра са с актив от 1 победа, 3 равенства и 1 загуба в първенството (голова разлика 9:9). В миналия кръг те записаха първия си успех за сезона след 2:1 над Лориан у дома, а като гости вече откраднаха точки при ремитата с Ланс (2:2) и Ница (1:1). В последния си приятелски мач на 2 октомври Льо Ман отстъпи пред Гингам с 1:2.

В лагера на домакините твърдо извън сметките поради контузия е халфът Сени Маюлу. Под въпрос за срещата остават Уарен Заир-Емери и Феран Торес. Очаква се Луис Енрике да заложи на схема 4-3-3 с Матвей Сафонов на вратата и защитна линия, включваща Ашраф Хакими, Маркиньос, Уилиан Пачо и Люка Дин. В средата на терена вероятно ще стартират Витиня, Жоао Невеш и Фабиан Руис, а нападението ще бъде предвождано от Дезире Дуе, Феран Торес (или Манес Аклиуш) и Хвича Кварацхелия.

ПСЖ ще пази Дембеле и Мендеш за Шампионската лига
ПСЖ ще пази Дембеле и Мендеш за Шампионската лига

На пресконференцията преди двубоя старши треньорът на парижани Луис Енрике защити крилото Хвича Кварацхелия от критиките и подчерта, че подценяване не бива да има: "Льо Ман показа, че може да се състезава на това ниво. Ще трябва да бъдем още по-бдителни от обикновено. Няма лесни мачове, особено след пауза за националните отбори. Играем на 'Парк де Пренс' пред нашите фенове и искаме да се изкачим в класирането."

В исторически план Пари Сен Жермен доминира срещу този съперник с 10 победи в последните 15 мача във всички турнири. За последно двата отбора се срещнаха на 4 февруари 2025 г. в турнира за Купата на Франция, когато ПСЖ спечели с 0:2 като гост. За първенство обаче това е първа среща между тях от май 2010 г. насам.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Спортинг се вдигна след почивката и обърна Брага в мач с два вратарски автогола

Спортинг се вдигна след почивката и обърна Брага в мач с два вратарски автогола

  • 10 окт 2026 | 03:52
  • 1395
  • 0
Осимен блесна с асистенция в мъчна победа на Галатасарай

Осимен блесна с асистенция в мъчна победа на Галатасарай

  • 10 окт 2026 | 00:57
  • 2731
  • 0
Християн Петров изгледа от пейката как Хееренвеен загуби от шампиона

Християн Петров изгледа от пейката как Хееренвеен загуби от шампиона

  • 10 окт 2026 | 00:45
  • 1349
  • 0
Ланс сложи край на лошата серия след победа над Лион

Ланс сложи край на лошата серия след победа над Лион

  • 10 окт 2026 | 00:26
  • 1835
  • 0
Еспаньол изпусна Малага в добавеното време

Еспаньол изпусна Малага в добавеното време

  • 10 окт 2026 | 00:08
  • 1635
  • 0
Борусия и Вердер със зрелищен хикс

Борусия и Вердер със зрелищен хикс

  • 9 окт 2026 | 23:37
  • 6200
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пълен стадион по тъжен повод чака Ботев и Славия

Пълен стадион по тъжен повод чака Ботев и Славия

  • 10 окт 2026 | 07:30
  • 2128
  • 0
"Железничарско" дерби в "Надежда"

"Железничарско" дерби в "Надежда"

  • 10 окт 2026 | 07:40
  • 1031
  • 0
Ботев (Враца) и Спартак (Варна) търсят завръщане на победния път

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) търсят завръщане на победния път

  • 10 окт 2026 | 07:20
  • 1356
  • 3
Етър удари Фратрия с два бързи гола и куриозна дузпа

Етър удари Фратрия с два бързи гола и куриозна дузпа

  • 9 окт 2026 | 21:52
  • 13600
  • 34
Отлично представяне на Везенков изведе Олимпиакос до успех в първото домакинство от Евролигата

Отлично представяне на Везенков изведе Олимпиакос до успех в първото домакинство от Евролигата

  • 9 окт 2026 | 21:07
  • 8982
  • 4
Какъв ад очаква Манчестър Сити на "Анфийлд"

Какъв ад очаква Манчестър Сити на "Анфийлд"

  • 10 окт 2026 | 08:27
  • 920
  • 0