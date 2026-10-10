ПСЖ ще опита да продължи добрата си серия срещу новак

В събота, 10 октомври 2026 г., от 21:45 ч. българско време, шампионът Пари Сен Жермен се изправя срещу новака Льо Ман на своя "Парк де Пренс" в среща от 6-ия кръг на френската Лига 1. Сблъсъкът противопоставя 6-ия във временното класиране ПСЖ, който има 8 точки след 5 изиграни мача, срещу заемащия 10-о място тима на Льо Ман, събрал 6 точки до момента.

Парижани навлизат в двубоя в серия от три поредни победи във всички турнири. Преди международната пауза възпитаниците на Луис Енрике разгромиха Слован Братислава с 6:1 в Шампионската лига, след което записаха две последователни успешни гостувания в първенството — 1:0 срещу Брест и 2:1 срещу Марсилия. В Лига 1 балансът на ПСЖ от началото на сезона е 2 победи, 2 равенства и 1 загуба при голова разлика 8:7.

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От своя страна Льо Ман също показва бойко лице след завръщането си в елита. Момчетата на Патрик Видейра са с актив от 1 победа, 3 равенства и 1 загуба в първенството (голова разлика 9:9). В миналия кръг те записаха първия си успех за сезона след 2:1 над Лориан у дома, а като гости вече откраднаха точки при ремитата с Ланс (2:2) и Ница (1:1). В последния си приятелски мач на 2 октомври Льо Ман отстъпи пред Гингам с 1:2.

В лагера на домакините твърдо извън сметките поради контузия е халфът Сени Маюлу. Под въпрос за срещата остават Уарен Заир-Емери и Феран Торес. Очаква се Луис Енрике да заложи на схема 4-3-3 с Матвей Сафонов на вратата и защитна линия, включваща Ашраф Хакими, Маркиньос, Уилиан Пачо и Люка Дин. В средата на терена вероятно ще стартират Витиня, Жоао Невеш и Фабиан Руис, а нападението ще бъде предвождано от Дезире Дуе, Феран Торес (или Манес Аклиуш) и Хвича Кварацхелия.

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На пресконференцията преди двубоя старши треньорът на парижани Луис Енрике защити крилото Хвича Кварацхелия от критиките и подчерта, че подценяване не бива да има: "Льо Ман показа, че може да се състезава на това ниво. Ще трябва да бъдем още по-бдителни от обикновено. Няма лесни мачове, особено след пауза за националните отбори. Играем на 'Парк де Пренс' пред нашите фенове и искаме да се изкачим в класирането."

В исторически план Пари Сен Жермен доминира срещу този съперник с 10 победи в последните 15 мача във всички турнири. За последно двата отбора се срещнаха на 4 февруари 2025 г. в турнира за Купата на Франция, когато ПСЖ спечели с 0:2 като гост. За първенство обаче това е първа среща между тях от май 2010 г. насам.

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