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ПСЖ ще пази Дембеле и Мендеш за Шампионската лига

  • 8 окт 2026 | 22:10
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ПСЖ ще пази Дембеле и Мендеш за Шампионската лига

Играчите на Парин Сен Жермен Усман Дембеле и Нуно Мендеш получиха допълнителна почивка след споразумение с треньора и спортното ръководство на клуба, съобщи пресслужбата на клуба.

И двамата играчи ще възобновят тренировките си през уикенда в периода 10-11 октомври (събота-неделя).

Така те ще пропуснат предстоящото шампионатно домакинство срещу новака Льо Ман на 10 октомври (събота). Това се прави, за да бъдат на линия за важната битка от Шампионската лига срещу Манчестър Сити идната седмица на 14 октомври (сряда) на "Етихад".

Пари Сен Жермен предостави на Дембеле допълнителна почивка за втори път през този сезон. На 28 август нападателят пропусна гостуването срещу Лил (2:2) във втория кръг на Лига 1, където имаше шест дни почивка.

През сезон 2026/27 29-годишният Дембеле има седем участия за парижани във всички турнири, като отбеляза два гола и направи четири асистенции. 24-годишният Мендеш има пет участия.

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