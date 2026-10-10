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От Атлетико се пошегуваха с Реал, поздравиха “кралете” за “медицинско чудо”

  • 10 окт 2026 | 02:17
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От Атлетико се пошегуваха с Реал, поздравиха “кралете” за “медицинско чудо”

Атлетико Мадрид отново отправи иронична атака към градския си съперник Реал Мадрид в социалните мрежи. Поводът е бързото възстановяване на Федерико Валверде, който в петък поднови тренировки с основната група, след като пропусна близо три седмици заради проблем с глезена.

Искаме да поздравим Реал Мадрид, че продължава да пише история, доказвайки, че 100% от медицинската общност в света са грешали“, написаха от Атлетико в публикация, придружена от хаштаговете „Чудодейно възстановяване“, „Медицински доклад“, „Навяхване от трета степен“ и „Историята, която ти създаде“.

Коментарът е свързан с дербито между градските съперници, което се игра на 20 септември. В 44-ата минута Канг-ин Лий влезе остро в глезена на Валверде. Главният съдия Ортис Ариас отсъди нарушение, но не показа червен картон, а ВАР не се намеси. Уругваецът все пак довърши срещата без видими проблеми.

Атлетико пак удари Реал Мадрид, “белите” с претенции към съдийството
Атлетико пак удари Реал Мадрид, “белите” с претенции към съдийството

Епизодът предизвика сериозно недоволство в Реал Мадрид. От клуба смятаха, че Лий е трябвало да бъде изгонен, а след поражението вниманието се насочи в голяма степен към съдийството и острите критики към арбитрите.

Още същата вечер Реал публикува медицински доклад, в който се съобщаваше за „тежка травма на левия глезен“ на Валверде. Ситуацията се превърна в един от основните аргументи на мадридчани срещу съдийските решения в дербито, наред с настъпването на Кути Ромеро срещу Джуд Белингам. Моуриньо заяви, че Атлетико е трябвало да завърши мача с девет души, а на пресконференция показа разпечатани снимки на спорните ситуации.

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Oще циркове от мадридското дерби, уловиха легенда на Атлетико с просташки жестове и думи към пейката на Реал

Два дни по-късно Реал актуализира диагнозата на Валверде, като обяви навяхване от трета степен. Някои медии прогнозираха отсъствие до три месеца, а националният отбор на Уругвай дори повика спешно заместник на футболиста.

Само три седмици по-късно обаче Валверде вече тренира с отбора и може да се завърне за мача с Виляреал, без да е пропуснал нито една официална среща на Реал заради травмата.

Именно това разминаване между първоначалните прогнози и бързото възстановяване е в основата на подигравката на Атлетико. От лагера на „дюшекчиите“ смятат, че Реал е преувеличил сериозността на контузията, за да засили натиска върху съдийството след дербито.

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