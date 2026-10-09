Състезанието на „Сепанг“ донесе почти 85 милиона долара

Провеждането на състезанието от Формула 1 за Голямата награда на Бахрейн на пистата „Сепанг“ се превърна в запомнящо се събитие, белязано от динамика на трасето и огромен интерес от страна на публиката. Завръщането на най-престижния автомобилен шампионат на малайзийското съоръжение донесе сериозни позитиви не само за любителите на високите скорости, но и за местната икономика.

По данни на информационната агенция „Бернама“, микро, малките и средните предприятия в страната са реализирали приходи от над 345 милиона малайзийски рингита в резултат на икономическия ефект от надпреварата, което се равнява на 84,4 милиона долара. Значителен принос за този финансов приток имат чуждестранните туристи, които са съставлявали близо половината от общо 261 000 зрители по трибуните.

The starting grid for Saturday's #F1Sprint 👇 #F1 #SingaporeGP https://t.co/HLYwRDmAgw — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Верстапен се измъкна от наказание след изпреварване при жълти флагове

В тази сума не влизат приходите от билетите на зрителите, които отиват за Бахрейн - страната, поела разходите по провеждането на състезанието.

Министърът на развитието на предприемачеството и кооперациите Стивън Сим Чи Кеонг отчете изключително благоприятното въздействие на събитието върху малкия и средния бизнес. Най-големи ползи са регистрирани в секторите на хотелиерството, ресторантьорството, търговията на дребно, транспорта, развлеченията и туристическите услуги.

Люис Хамилтън си призна грешка в спринтовата квалификация в Сингапур

Според представените разчети, посетителите на уикенда от Формула 1 са похарчили приблизително 2,17 пъти повече средства спрямо разходите при други събития, които събират подобно количество хора. По-високите приходи се дължат основно на чуждестранните гости, които остават за по-дълъг период и инвестират значително в нощувки, храна, покупки и развлекателни дейности.

Исак Хаджар: Непрекъсното се боря с колата, невъзможна е за каране

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages