Повече от половината участници на Мондиал 2026 са били жертви на онлайн тормоз

Повече от половината от 1606-те играчи, треньори и официални лица, наблюдавани от Дигиталната програма на Международната футболна федерация (ФИФА) за защита в социалните мрежи - SMPS, по време на Световното първенство през лятото, са станали обект на онлайн тормоз, съобщиха от централата, цитирани от агенция Reuters. Общо 812 от наблюдаваните 1606 лица са получили поне едно съобщение, класифицирано като обидно или злонамерено. Расизмът е бил най-често срещаната форма на дискриминационен тормоз, съставляваща 12% от всички случаи и 20%, ако се изключат общите обиди. Лицето, станало обект на най-много атаки, е получило над 10 000 обидни публикации, 40% от които с расистки характер.

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SMPS е анализирала 17,1 милиона публикации и коментари, като около 240 000 от тях са потвърдени като обидни след проверка от хора. Случаите, свързани с 2905 акаунта, са предадени за по-нататъшно разследване, а 786 профили са докладвани на правоприлагащите органи за проверка. Инструментът за модериране е сканирал 60,7 милиона коментари в официалните канали на ФИФА и нейните асоциации членки, скривайки 9,2 милиона от тях, включително спам.

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