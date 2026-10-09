Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят

Повече от половината участници на Мондиал 2026 са били жертви на онлайн тормоз

  • 9 окт 2026 | 15:17
  • 195
  • 0
Повече от половината участници на Мондиал 2026 са били жертви на онлайн тормоз

Повече от половината от 1606-те играчи, треньори и официални лица, наблюдавани от Дигиталната програма на Международната футболна федерация (ФИФА) за защита в социалните мрежи - SMPS, по време на Световното първенство през лятото, са станали обект на онлайн тормоз, съобщиха от централата, цитирани от агенция Reuters. Общо 812 от наблюдаваните 1606 лица са получили поне едно съобщение, класифицирано като обидно или злонамерено. Расизмът е бил най-често срещаната форма на дискриминационен тормоз, съставляваща 12% от всички случаи и 20%, ако се изключат общите обиди. Лицето, станало обект на най-много атаки, е получило над 10 000 обидни публикации, 40% от които с расистки характер.

Смятаният за основен конкурент Инфантино за президент на ФИФА няма да се кандидатира, времето за алтернативи изтича
Смятаният за основен конкурент Инфантино за президент на ФИФА няма да се кандидатира, времето за алтернативи изтича

SMPS е анализирала 17,1 милиона публикации и коментари, като около 240 000 от тях са потвърдени като обидни след проверка от хора. Случаите, свързани с 2905 акаунта, са предадени за по-нататъшно разследване, а 786 профили са докладвани на правоприлагащите органи за проверка. Инструментът за модериране е сканирал 60,7 милиона коментари в официалните канали на ФИФА и нейните асоциации членки, скривайки 9,2 милиона от тях, включително спам.

Обещанията на Инфантино дават ефект в Африка, която го подкрепя безусловно
Обещанията на Инфантино дават ефект в Африка, която го подкрепя безусловно
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Официално: Матео Дармиан подписа с Болоня

Официално: Матео Дармиан подписа с Болоня

  • 9 окт 2026 | 09:48
  • 851
  • 0
Майката на Кристиано Роналдо: Тъжна съм, случилото се беше истински шок

Майката на Кристиано Роналдо: Тъжна съм, случилото се беше истински шок

  • 9 окт 2026 | 09:43
  • 1124
  • 6
Меси поднови тренировки с Интер Маями

Меси поднови тренировки с Интер Маями

  • 9 окт 2026 | 09:38
  • 825
  • 1
Бордо получи зелена светлина за шеста дивизия

Бордо получи зелена светлина за шеста дивизия

  • 9 окт 2026 | 07:34
  • 2482
  • 1
Бивш играч на Спортинг предложи „перфектното“ сбогуване на Кристиано Роналдо с националния отбор

Бивш играч на Спортинг предложи „перфектното“ сбогуване на Кристиано Роналдо с националния отбор

  • 9 окт 2026 | 07:17
  • 6866
  • 6
Бразилски защитник пред нов договор с Интер

Бразилски защитник пред нов договор с Интер

  • 9 окт 2026 | 07:05
  • 1051
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

  • 9 окт 2026 | 15:22
  • 4558
  • 16
ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 28473
  • 85
Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

  • 9 окт 2026 | 11:01
  • 9814
  • 8
Гиздол връща крилата в ЦСКА

Гиздол връща крилата в ЦСКА

  • 9 окт 2026 | 09:04
  • 16260
  • 20
Матей Казийски: Понякога ми тежи решението от 2012 година

Матей Казийски: Понякога ми тежи решението от 2012 година

  • 9 окт 2026 | 12:46
  • 3856
  • 14
Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

  • 9 окт 2026 | 09:21
  • 6848
  • 1