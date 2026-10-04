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Макс Верстапен очаква с нетърпение битката с Валентино Роси

  • 4 окт 2026 | 12:52
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Макс Верстапен очаква с нетърпение битката с Валентино Роси

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен сподели вълнението си от предстоящия дебют в сериите GT World Challenge Европа, където ще премери сили с легендата от MotoGP Валентино Роси. Двамата ще се състезават един срещу друг по-късно този месец на финала на сезона в шампионата в клас GT3 клас на португалското трасе в Портимао.

Пилотът на Ред Бул ще направи първото си участие в шампионата зад волана на Мерцедес-AMG GT3 за собствения си отбор Верстапен Рейсинг. В същата категория Про се състезава и Роси, който има девет световни титли в мотоциклетизма и кара за тима, представляващ БМВ – WRT.

Макс Верстапен ще кара GT3 автомобил за дуел с Валентино Роси
Макс Верстапен ще кара GT3 автомобил за дуел с Валентино Роси

Въпреки че Верстапен няма търпение да се срещне с италианеца извън трасето, нидерландецът призна с усмивка, че предпочита да не го вижда по време на самата надпревара. Макс коментира предстоящото състезание преди старта на Гран При на Бахрейн в Малайзия днес.

„Надявам се да се засечем. Той е страхотен тип и с удоволствие бих поговорил с него. Казвам го с най-добри чувства, но се надявам да не го виждам по време на самото състезание, защото това обикновено е добър знак. Всъщност се надявам да не виждам никого около себе си, а просто да бъда начело и да си свърша работата. Но на пистата никога не се знае какво ще стане - коментира Верстапен. - Пилотите на стартовата решетка са изключително силни и очаквам предизвикателството с голям интерес. Усещането е много по-различно от това във Формула 1, но наистина ми доставя удоволствие. Вече натрупах първи опит по-рано през годината на Северната дъга на "Нюрбургринг", а Портимао е великолепна писта."

Валентино Роси: Битка за титлата с Макс Верстапен би завършила с бой
Валентино Роси: Битка за титлата с Макс Верстапен би завършила с бой

Надпреварата в Португалия ще се проведе между 16 и 18 октомври – точно в кратката пауза между две тройни серии от стартове във Формула 1. Това означава, че Верстапен ще бъде на пистата в седем поредни състезателни уикенда.

След преминаването на блока от състезания в Азербайджан, Малайзия и Сингапур, световният шампион ще кара в Портимао, след което ще се отправи към стартовете в САЩ, Мексико и Бразилия. Програмата му предвижда само един свободен уикенд преди заключителната тройка надпревари в Лас Вегас, Катар и Абу Даби.

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Снимки: Gettyimages

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