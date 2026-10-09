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Матей Казийски: Понякога ми тежи решението от 2012 година

  • 9 окт 2026 | 12:46
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Матей Казийски: Понякога ми тежи решението от 2012 година

Матей Казийски, който на 23 септември навърши 42 години, продължава да се състезава на високо ниво, като за пореден път ще работи заедно с Радостин Стойчев - в турския елитен Халкбанк (Анкара).

Няма да е преувелично твърдението, че Казийски е най-успешният волейболист в цялата ни история. И също така той винаги има какво интересно да каже.

Трикратен носител на Шампионската лига, 4-кратен световен клубен шампион, както и бронзов медалист от световно и европейско с България - това са само една част от наглед безкрайния списък с постижения на Матей.

Матей Казийски и Денислав Бърдаров излизат срещу полския шампион Заверче
Матей Казийски и Денислав Бърдаров излизат срещу полския шампион Заверче

Казийски се отказа със скандал от националния отбор през 2012-а година заради конфликт с тогавашното ръководство на федерацията.

"Понякога ми тежи това решение. Стана каквото стана. Опитах се да променя нещата, но не съумях. Поглеждайки назад във времето - никой не поиска да ги промени. Защото имаше много хора, на които им харесваха така, както си беше. Тежеше ми, защото знаех какво ще трябва да понеса", заяви Матей Казийски пред водещия Петър Стоянов.

Какво още разкри волейболната легенда - вижте в поредния епизод на SportCast Volleyball.

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