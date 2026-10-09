Матей Казийски и Денислав Бърдаров излизат срещу полския шампион Заверче

Турският Халкбанк (Анкара), в чийто състав са Матей Казийски и Денислав Бърдаров, пристигна в Полша за участие в международния предсезонен турнир LOTTO Giganci Siatkówki 2026.

Воденият от Радостин Стойчев тим вече проведе първата си тренировка във Валбжих, където на 9 и 10 октомври ще се състои 20-ото издание на надпреварата.

В полуфиналите на 9 октомври Халкбанк ще срещне полския шампион Алурон Варта (Заверче) от 18:30 часа българско време.

В другия двубой ще играят Трефл (Гданск) и турският Спорт Тото (Анкара).

В събота са мачът за третото място и финалът, съответно от 13:00 и 15:30 часа.

Срещите ще бъдат излъчени по полската TVP Sport.

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