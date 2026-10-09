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Монтана започна със загуба на турнир в Румъния

  • 9 окт 2026 | 12:35
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Монтана започна със загуба на турнир в Румъния

Монтана се включи предсезонна надпревара – за Купа „Раду Замфиреску“ в румънския град Крайова.

Това стана веднага, след като момчетата на Даниел Пеев спечелиха турнира в Перник,

В първия си мач възпитаниците на Даниел Пеев отстъпиха на домакините от СКМ Университатя (Крайова) с 0:3 (17:25, 19:25, 19:25).

Монтана триумфира с трофея на турнира в Перник
Монтана триумфира с трофея на турнира в Перник

Най-резултатен за Монтана беше Николай Иванов с 12 точки, следван от Бруно Рубо с 6 точки и Жоао Витор с 5 точки.

Тимофей Бенкович завърши с 4 точки, а Александър Митков и Костадин Козелов добавиха по 3 точки. Николай Захариев и разпределителят Виктор Жеков записаха по 2 точки.

За победителите Грегъри Гемпин реализира 14 точки, а бившият диагонал на ЦСКА Страхиня Бързакович добави 12 точки.

Днес, 9 октомври, Монтана ще срещне Рапид (Букурещ) от 16:00 часа, а в събота, 10 октомври, ще завърши участието си срещу Залъу от 12:00 часа.

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