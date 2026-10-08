Осветиха още един от Премиър лийг със залози

Футболистът на Евертън Мартин Шериф беше глобен с 5000 паунда от Футболната асоциация на Англия за нарушаване на правилата, свързани със залаганията на футболни срещи.

20-годишният нападател призна отговорност за общо 61 залога, направени между 20 ноември 2024 и 12 февруари 2026 година. Шериф обаче твърди, че не е поставял лично залозите, а е позволил те да бъдат извършени, с което е нарушил разпоредбите на Асоциацията.

Обвинението към играча дойде още през август т.г., а сега се стигна и до самата санкция.

Нападател на Евертън е обвинен от ФА за нарушения на правилата за залагания

Независима дисциплинарна комисия е взела предвид ранното признаване на нарушението, съдействието на футболиста при разследването и изразеното от него разкаяние, преди да определи размера на санкцията.

Шериф е част от академията на Евертън от 2019 година, но все още няма официален мач за първия отбор. През миналия сезон нидерландският младежки национал игра под наем в Родъръм и Порт Вейл.

Everton U21 Striker Martin Sherif has been fined £5,000 after breaching The FA’s betting rules by causing, permitting or enabling 61 bets between 20th November 2024 to 12 February 2026 Sherif has spoken to players in Everton’s academy warning them about the dangers of gambling https://t.co/F5N8mUafBo — 𝗧𝗵𝗲 𝗧𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 𝗕𝗹𝘂𝗲𝘀 (@EvertonNewsFeed) October 8, 2026

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