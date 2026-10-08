Осветиха още един от Премиър лийг със залози

Футболистът на Евертън Мартин Шериф беше глобен с 5000 паунда от Футболната асоциация на Англия за нарушаване на правилата, свързани със залаганията на футболни срещи.
20-годишният нападател призна отговорност за общо 61 залога, направени между 20 ноември 2024 и 12 февруари 2026 година. Шериф обаче твърди, че не е поставял лично залозите, а е позволил те да бъдат извършени, с което е нарушил разпоредбите на Асоциацията.
Обвинението към играча дойде още през август т.г., а сега се стигна и до самата санкция.
Нападател на Евертън е обвинен от ФА за нарушения на правилата за залагания
Независима дисциплинарна комисия е взела предвид ранното признаване на нарушението, съдействието на футболиста при разследването и изразеното от него разкаяние, преди да определи размера на санкцията.
Шериф е част от академията на Евертън от 2019 година, но все още няма официален мач за първия отбор. През миналия сезон нидерландският младежки национал игра под наем в Родъръм и Порт Вейл.