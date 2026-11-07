РБ Лайпциг инкасира ранен гол, но после се разигра и за Аугсбург стана страшно

РБ Лайпциг продължи да е безкомпромисен домакин и разби с 5:2 Аугсбург в мач от 9-тия кръг на Бундеслигата. Въпреки ранното инкасирано попадение, „червените бикове“ не се стреснаха и се разиграха, като на свой ред отбелязаха пет попадения, а накрая за гостите остана само един късен почетен гол. Любопитното е, че петима различни футболисти вкараха за отбора на Мартин Демикелис.

Така РБ Лайпциг записа трета поредна победа и с 18 точки измести от третото място Фрайбург, макар и да е с мач повече. Кризата за Аугсбург пък продължава, като тимът няма успех вече в седем поредни двубоя и се намира на 12-а позиция с 9 точки.

Още в 1-вата минута Аугсбург изненада неприятно домакините. Грешка в защитата на РБ Лайпциг позволи на Родриго Рибейро да се озове в добра позиция и да стреля. Стражът на домакините Маартен Вандервоорд успя да спаси, но Антон Каде бе най-бърз и с точна добавка откри рано-рано за Аугсбург – 0:1.

10 – Brajan Gruda legte in der ersten Halbzeit gegen Augsburg 10 erfolgreiche Dribblings hin, das sind schon die meisten erfolgreichen Dribblings eines Spielers in einem Spiel in dieser Bundesliga-Saison und die meisten eines Leipzigers in einem BL-Spiel überhaupt. Zocker. #RBLFCA — OptaFranz (@OptaFranz) November 7, 2026

След ранното инкасирано попадение обаче РБ Лайпциг вдигна оборотите и още до края на първата част обърна нещата в своя полза. Първо в 34-ата минута талантливият млад халф от ДР Конго Езекиел Банзузи изравни със силен удар от дистанция за 1:1. Още в следващата атака Кристофър Нкунку се възползва от пробив на Браян Груда и отблизо направи обратът пълен за РБ Лайпциг. В края на първото полувреме пък Давид Раум направи 3:1, след като не остави шансове на Фин Дамен с много хубав изстрел от пряк свободен удар.

През втората част "червените бикове" не намалиха темпото и окончателно си гарантираха успеха. В 60-ата минута Нкунку влезе в ролята на асистент и намери в малкото наказателно поле Ромуло, а бразилецът с лекота чукна топката в мрежата за 4:1. Шест минути по-късно се разписа и току-що влезлият Кристоф Баумгартнер, който се възползва от подаване на Антонио Нуса и направи резултата 5:1. Крайното 5:2 бе оформено от резервата на Аугсбург Учена Огунду, който бе изведен сам срещу Вандервоорд и не сгреши.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago