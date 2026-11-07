Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. РБ Лайпциг

РБ Лайпциг инкасира ранен гол, но после се разигра и за Аугсбург стана страшно

  • 7 ное 2026 | 18:54
  • 392
  • 0
РБ Лайпциг инкасира ранен гол, но после се разигра и за Аугсбург стана страшно

РБ Лайпциг продължи да е безкомпромисен домакин и разби с 5:2 Аугсбург в мач от 9-тия кръг на Бундеслигата. Въпреки ранното инкасирано попадение, „червените бикове“ не се стреснаха и се разиграха, като на свой ред отбелязаха пет попадения, а накрая за гостите остана само един късен почетен гол. Любопитното е, че петима различни футболисти вкараха за отбора на Мартин Демикелис.

Така РБ Лайпциг записа трета поредна победа и с 18 точки измести от третото място Фрайбург, макар и да е с мач повече. Кризата за Аугсбург пък продължава, като тимът няма успех вече в седем поредни двубоя и се намира на 12-а позиция с 9 точки.

Още в 1-вата минута Аугсбург изненада неприятно домакините. Грешка в защитата на РБ Лайпциг позволи на Родриго Рибейро да се озове в добра позиция и да стреля. Стражът на домакините Маартен Вандервоорд успя да спаси, но Антон Каде бе най-бърз и с точна добавка откри рано-рано за Аугсбург – 0:1.

След ранното инкасирано попадение обаче РБ Лайпциг вдигна оборотите и още до края на първата част обърна нещата в своя полза. Първо в 34-ата минута талантливият млад халф от ДР Конго Езекиел Банзузи изравни със силен удар от дистанция за 1:1. Още в следващата атака Кристофър Нкунку се възползва от пробив на Браян Груда и отблизо направи обратът пълен за РБ Лайпциг. В края на първото полувреме пък Давид Раум направи 3:1, след като не остави шансове на Фин Дамен с много хубав изстрел от пряк свободен удар.

През втората част "червените бикове" не намалиха темпото и окончателно си гарантираха успеха. В 60-ата минута Нкунку влезе в ролята на асистент и намери в малкото наказателно поле Ромуло, а бразилецът с лекота чукна топката в мрежата за 4:1. Шест минути по-късно се разписа и току-що влезлият Кристоф Баумгартнер, който се възползва от подаване на Антонио Нуса и направи резултата 5:1. Крайното 5:2 бе оформено от резервата на Аугсбург Учена Огунду, който бе изведен сам срещу Вандервоорд и не сгреши.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Вратарят спаси Айнтрахт (Франкфурт) с включване в атака

Вратарят спаси Айнтрахт (Франкфурт) с включване в атака

  • 7 ное 2026 | 19:18
  • 198
  • 0
Феликс Нмеча зарадва Борусия (Дортмунд) и отчая Лукас Петков и компания

Феликс Нмеча зарадва Борусия (Дортмунд) и отчая Лукас Петков и компания

  • 7 ное 2026 | 19:17
  • 208
  • 0
Арсенал спечели по любимия си начин и остава на върха, дискусионна намеса на ВАР

Арсенал спечели по любимия си начин и остава на върха, дискусионна намеса на ВАР

  • 7 ное 2026 | 18:54
  • 7663
  • 32
Съставите на Нотингам Форест и Манчестър Сити

Съставите на Нотингам Форест и Манчестър Сити

  • 7 ное 2026 | 18:42
  • 901
  • 1
Байерн надви лесно неудобен съперник, Кейн пак с асистенции, а Нойер с рекорд и нова контузия

Байерн надви лесно неудобен съперник, Кейн пак с асистенции, а Нойер с рекорд и нова контузия

  • 7 ное 2026 | 18:27
  • 5595
  • 17
Торино и Лече не излъчиха победител в мач с куриозно забавяне

Торино и Лече не излъчиха победител в мач с куриозно забавяне

  • 7 ное 2026 | 18:26
  • 576
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 ЦСКА 1948, сериозен пропуск на Маркус

Лудогорец 0:0 ЦСКА 1948, сериозен пропуск на Маркус

  • 7 ное 2026 | 19:17
  • 8102
  • 31
Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

  • 7 ное 2026 | 17:50
  • 15723
  • 21
Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

  • 7 ное 2026 | 16:20
  • 18588
  • 29
Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

  • 7 ное 2026 | 16:25
  • 18707
  • 13
Убийствена ефективност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

Убийствена ефективност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

  • 7 ное 2026 | 15:23
  • 22276
  • 28
Арсенал спечели по любимия си начин и остава на върха, дискусионна намеса на ВАР

Арсенал спечели по любимия си начин и остава на върха, дискусионна намеса на ВАР

  • 7 ное 2026 | 18:54
  • 7663
  • 32