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Вратарят спаси Айнтрахт (Франкфурт) с включване в атака

  • 7 ное 2026 | 19:18
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Вратарят спаси Айнтрахт (Франкфурт) с включване в атака

Падерборн и Айнтрахт (Франкфурт) направиха 2:2 на стадион "Хоум Делукс Арена" в двубой от 9-ия кръг на германската Бундеслига. Срещата бе белязана от обрат, късен гол след подаване на вратаря и червен картон за гостите, но най-голямо внимание привлякоха събитията по трибуните.

В хода на двубоя настроението в сектора на гостите внезапно се промени. На фен на Айнтрахт беше оказана спешна медицинска помощ и той беше откаран в болнциа. В знак на съпричастност привържениците нот Франкфурт спряха организираната си подкрепа и скандирания, за да осигурят спокойствие за работата на лекарския екип.

На терена гостите от Франкфурт откриха резултата в 23-тата минута с попадение на Йонатан Буркарт след асистенция на Фарес Шаиби. Домакините от Падерборн обаче реагираха в самия край на първото полувреме, когато Рафаел Обермайер изравни за 1:1 в 45-ата минута след подаване на Рубен Мюлер.

През второто полувреме натискът на Падерборн даде резултат и в 73-тата минута влезлият като резерва Марвин Пирингер отбеляза дузпа за 2:1. Само две минути по-късно защитникът на Айнтрахт Елиас Баум получи втори жълт картон и бе изгонен от съдията Бастиан Данкерт, оставяйки своя тим с 10 души на терена.

Въпреки численото си намаление, Франкфурт не се предаде и в добавеното време на мача (90+3 минута) Йонатан Буркарт отбеляза своя втори гол в срещата, оформяйки крайното 2:2. Той падна след асистенция на вратаря Ноа Атуболу, който отиде напред и спечели високата топка, след кето Буркарт я насочи в мрежата.

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