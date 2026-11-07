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Феликс Нмеча зарадва Борусия (Дортмунд) и отчая Лукас Петков и компания

  • 7 ное 2026 | 19:17
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Феликс Нмеча зарадва Борусия (Дортмунд) и отчая Лукас Петков и компания

Отборът на Борусия (Дортмунд) постигна домакински успех с 2:1 над Елверсберг в двубой от деветия кръг на Бундеслигата. Така “жълто-черните” продължиха позитивната си серия от седем мача без загуба във всички турнири, като остават непобедени в първенството през този сезон.

Цял мач за новака в германския елит записа българският национал Лукас Петков. Дясното крило се отчете с три ключови паса и пет удара, но нито един от тях не доведе до гол. От друга страна, Феликс Нмеча се превърна в големия герой за домакините, тъй като отбеляза и двете им попадения в мача. Първото от тях дойде в 55-ата минута, когато халфът беше точен с шут по земя от дъгата на наказателното поле след асистенция на Фабио Силва. В 71-вата минута германският национал отново се разписа след още един далечен изстрел. Силите на гостите пък стигнаха само до почетно попадение в 81-вата минута, което дойде след прекрасно воле на резервата Ноел Фоткю, възползвал се от подаване на появилия се от пейката Флориан Льо Жонкур.

Така Борусия събра 21 точки и продължава да се движи на второто място в класирането, отстъпвайки на лидера Байерн (Мюнхен) само по голова разлика. Елверсберг пък е на седмата позиция със своите 13 пункта.

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Снимки: Imago

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