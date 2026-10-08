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Марит Стеенберген постави нов европейски рекорд на 100 метра съчетано плуване в малък басейн

  • 8 окт 2026 | 18:52
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Марит Стеенберген постави нов европейски рекорд на 100 метра съчетано плуване в малък басейн

Нидерландката Марит Стеенберген постави европейски рекорд и спечели златния медал на 100 метра съчетано на Световната купа по плуване в малък басейн в Ташкент, Узбекистан. Стеенберген постигна време от 56,18 секунди и подобри собственото си постижение от 56.26 секунди, поставено на Световното първенство миналата година.

Белгийката Рос Ванотердайк спечели сребро (56,68), а китайката Ю Итин допълни челната тройка с 57,57.

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Снимки: Gettyimages

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