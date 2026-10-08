Почина трикратният олимпийски шампион по плуване Майк Бъртън

Легендарният американски плувец Майк Бъртън, спечелил три златни олимпийски медала между 1968 и 1972 година, почина на 79-годишна възраст. Тъжната вест бе обявена от националната федерация по плуване на САЩ.

Синът му Ерик сподели емоционално послание в социалните мрежи: "Сърцето ми е разбито тази сутрин. Моят баща Майк Бъртън си отиде след тежка битка с алцхаймер и деменция. Той беше безспорно най-борбеният човек на света и винаги ме вдъхновяваше за велики дела. Историите му и самото му присъствие ще ми липсват завинаги. Той ще продължи да живее чрез всички нас. Това не е сбогом, а до нови срещи.“

От Международната зала на славата по плуване, в която Бъртън бе приет през 1977 година, също потвърдиха за кончината му след дълго боледуване. Американецът остава в историята като първия състезател, завоювал две поредни олимпийски титли на най-дългата дистанция в басейна – 1500 метра свободен стил. На първите си олимпийски игри в Мексико през 1968 година той триумфира и на 400 метра свободен стил.

На игрите в Мюнхен през 1972 година Бъртън плува и в сериите на щафетата 4 по 200 метра свободен стил, която по-късно печели финала, но по онова време плувците от предварителните серии все още не са получавали отличия – правило, въведено чак през 1984 година.

По данни на олимпийския историк Бил Малън от платформата Olympedia.org, Бъртън подобрява световния рекорд на 1500 метра свободен стил цели пет пъти – постижение, ненадминато от никой друг плувец през последните сто години. Той коригира върховото постижение и на 800 метра свободен стил два пъти – десетилетия преди дисциплината да бъде включена в олимпийската програма при мъжете през 2021 година.

Пътят му към световния връх започва след тежък инцидент на 13-годишна възраст. Докато кара велосипед, той е ударен челно от камион за мебели, в резултат на което получава изваждане на дясната тазобедрена става и разкъсване на сухожилия на крака. Според информация от Olympics.com, по време на осемседмичния си престой в болницата лекарите го съветват, че плуването е единственият спорт, с който може да продължи да се занимава.

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