Олимпиакос триумфира с Балканската купа! 100% Мария Кривошийска и 13 точки

Женският волейболен отбор на Олимпиакос изпълни безупречно поставената си задача в Струмица. „Червено-белите“ надиграха домакина Наковски Волей с 3:0 (25:12, 25:11, 25:15) и завършиха турнира за Балканската купа с пълен актив от три победи в три срещи. Този категоричен триумф осигури на гръцкия гранд не само първото място в надпреварата, но и заветната квота за първия кръг на европейския турнир Чалъндж къп на CEV, където следващото изпитание ще бъде португалският Бенфика.

В решителния двубой срещу Наковски волейболистките на Олимпиакос показаха тотално превъзходство на сервис и блокада, записвайки впечатляващите 13 аса и 12 успешни блокади. Старши треньорът Ковачевич се възползва от възможността да направи широка ротация и да даде игрово време на почти всички състезателки, съхранявайки силите на някои от основните фигури.

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Националката Мария Кривошийска изигра нов перфектен двубой за Олимпиакос и записа 13 точки (5 блока, 100% ефективност в атака - +12).

Наковски – Олимпиакос 0:3 (12:25, 11:25, 15:25) за 57 минути игра

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