ЦСКА с втори успех в Струмица

Волейболистките на ЦСКА записаха втора поредна победа на турнира BVA, който е предквалифиционен турнир за участие в Челъндж къп.

“Червените” се наложиха над КВ Дрита Гиилан от Косово с 3:1 (25:19, 25:23, 22:25, 25:15) пред 20 зрители в зала “Парк Струмица”.

Европейската и световна шампионка за девойки с България Никол Окоро заби 25 точки (4 блока, 29% ефективност в атака, 35% перфектно и 47% позитивно посрещане - +19).

Мадлен Митева добави 12 точки (2 блока, 30% ефективност в атака - +7).

Ева Каменска също записа 12 точки (3 блока, 43% ефективност в атака - +11).

Александра Пейчева се отличи с 11 точки (22% ефективност в атака, 13% перфектно и 38% позитивно посрещане - +9).

ЦСКА обърна Струмица в битката за Челъндж къп

Въпреки успеха на момичетата на Юлия Иванова, то ЦСКА няма шанс да спечели турнира, след загуба от Олимпиакос в първия кръг.

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