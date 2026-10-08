ЦСКА обърна Струмица в битката за Челъндж къп

Волейболистките на ЦСКА записаха първа победа в предквалификационния турнир BVA в Струмица (Северна Македония).
“Червените” се наложиха над домакините от Наковски Волей (Струмица) с 3:1 (20:25, 25:22, 25:21, 25:20) през 320 зрители в зара “Парк” в Струмица.
Европейската и световна шампионка с девойките на България Никол Окоро бе най-резултатна за ЦСКА с 21 точки (4 блока, 40% ефективност в атака, 19% перфектно и 43% позитивно посрещане - +13).
Мадлен Митева записа 14 точки (2 аса, 3 блока, 29% ефективност в атака - +8).
В първия двубой в Струмица ЦСКА отстъпи на гръцкия гранд Олимпиакос (Пирея) с 0:3.
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