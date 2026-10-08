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Енцо Фернандес с емоционални думи към Меси и Отаменди

  • 8 окт 2026 | 10:41
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Аржентинският национал Енцо Фернандес се обърна с емоционални думи към легендарния капитан на националния тим Лионел Меси, който сложи край на международната си кариера, както и към друг от вече бившите си съотборници - Николас Отаменди, който също приключи изявите си за държавния състав на Аржентина.

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"Няма много думи или определения за такъв момент. Бяхте с нас през целия ни живот - в хубавите и в трудните моменти, така че единственото, което остава, е да ви кажем "благодаря".

Благодаря ти, Генерале! Беше удоволствие да споделим толкова много мигове на терена и извън него. Ти си огромна част от нашата история - повече от 10 години с този екип и заслужаваш най-доброто за всичко, което предстои", написа Фернандес по повод Отаменди в профила си в социалната платформа Инстаграм.

"Лео. Мисля, че каквито и думи да използвам, те няма да са достатъчни. Ти си моят идол. Успях да сбъдна мечтата си да се запозная с теб, да играя рамо до рамо с теб и да стана шампион заедно с теб. Просто се надявам да можеш да се наслаждаваш на живота си. Не знам дали ще бъде в същата степен, в която ти ни караше да се наслаждаваме на нашия, защото това би било невъзможно, но просто искам да си щастлив. Наследството ти ще остане вечно за цялата страна. Благодаря ти, че издигна знамето ни до самия връх на света. Най-великият играч в историята е аржентинец", продължи футболистът на английския Манчестър Сити.

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"И двамата ще ни липсвате изключително много и без вас ще бъде трудно, но ще следваме пътя, който проправихте за нас през всички тези години - в добро и в лошо. Просто и завинаги: Благодарим ви", добави Енцо Фернандес.

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Снимки: Imago

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