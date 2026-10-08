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Теодор Стефанов: Ние какво ще направим

  • 8 окт 2026 | 08:55
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Теодор Стефанов: Ние какво ще направим

Родопа (Смолян) приема в събота Левски (Карлово). Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Отпадането от турнира за купата на България ни нанесе тежък удар. Особено нечестния начин по който се случи. Ще направим възможното да се вдигнем, защото следват сериозни изпитания. Слабото представяне на Левски (Карлово) изненада всички в групата. В последния си мач поставиха точка на серията от загуби. Няма как да се заблудим от пропадането им. Имат добри футболисти и отбор, който неминуемо ще тръгне нагоре. Всичко това означава, че ни предстои много труден двубой. Нямаме притеснения от такива. Най-важното е ние как ще се представим. Ако сме мобилизирани, концентрирани и всеки от играчите ни се раздаде максимално, шансовете ни за положителен резултат са напълно реални“, коментира пред Sportal.bg Теодор Стефанов, играещ треньор на смолянския тим.

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