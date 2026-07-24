Спортният арбитражен съд определи дата за разглеждането на обжалването на Сенегал

Спортният арбитражен съд (CAS) в Лозана, Швейцария, ще изслуша обжалването на Сенегал на 8 октомври след отнетата титла от Купата на африканските нации, съобщава агенция "Ройтерс".

През март Мароко беше посочен като шампион на африканския континентален шампионат по служебен път, тъй като играчите на Сенегал напуснаха терена след отсъждането на дузпа в заключителните минути редовното време. Те се завърнаха 14 минути по-късно и спечелиха двубоя след продължения, но Африканската футболна конфедерация избра да присъди служебна победа с 3:0 на съперника им.

The Court of Arbitration for Sport "CAS" has announced the scheduling of a hearing on October 8th over the decision to award Morocco the 2025 Africa Cup of Nations, in light of events that occurred during the final match, following a complaint by the Senegalese Football… pic.twitter.com/8d8ZnHdNJX — Alkass English (@alkassenglish) July 24, 2026

Правителството на Сенегал впоследствие призова за разследване на отнетата титла, а футболната федерация на страната подаде жалба пред CAS. Панелът на Спортния арбитражен съд ще проведе изслушването при закрити врати в Лозана на 8 октомври.

"След изслушването панелът ще започне своите обсъждания. На този етап CAS не може да посочи кога ще бъде постановено окончателното решение, но то няма да бъде обявено в деня на изслушването“, добавиха от съда.

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