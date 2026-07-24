Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сенегал
  3. Спортният арбитражен съд определи дата за разглеждането на обжалването на Сенегал

Спортният арбитражен съд определи дата за разглеждането на обжалването на Сенегал

  • 24 юли 2026 | 20:18
  • 647
  • 0
Спортният арбитражен съд определи дата за разглеждането на обжалването на Сенегал

Спортният арбитражен съд (CAS) в Лозана, Швейцария, ще изслуша обжалването на Сенегал на 8 октомври след отнетата титла от Купата на африканските нации, съобщава агенция "Ройтерс".

През март Мароко беше посочен като шампион на африканския континентален шампионат по служебен път, тъй като играчите на Сенегал напуснаха терена след отсъждането на дузпа в заключителните минути редовното време. Те се завърнаха 14 минути по-късно и спечелиха двубоя след продължения, но Африканската футболна конфедерация избра да присъди служебна победа с 3:0 на съперника им.

Правителството на Сенегал впоследствие призова за разследване на отнетата титла, а футболната федерация на страната подаде жалба пред CAS. Панелът на Спортния арбитражен съд ще проведе изслушването при закрити врати в Лозана на 8 октомври.

"След изслушването панелът ще започне своите обсъждания. На този етап CAS не може да посочи кога ще бъде постановено окончателното решение, но то няма да бъде обявено в деня на изслушването“, добавиха от съда.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мареска: Привилегия е да наследя Пеп в Ман Сити, всеки мениджър иска да има играч като Родри

Мареска: Привилегия е да наследя Пеп в Ман Сити, всеки мениджър иска да има играч като Родри

  • 24 юли 2026 | 16:47
  • 2949
  • 5
Де Ла Фуенте: Да се съмняваш в Родри е обида за футболната интелигентност

Де Ла Фуенте: Да се съмняваш в Родри е обида за футболната интелигентност

  • 24 юли 2026 | 16:42
  • 1364
  • 6
Австралийски национал остана без книжка след шофиране с превишена скорост и положителен тест за кокаин

Австралийски национал остана без книжка след шофиране с превишена скорост и положителен тест за кокаин

  • 24 юли 2026 | 15:57
  • 972
  • 0
Агентът на Клоп също ще има роля в новата структура на Германския футболен съюз

Агентът на Клоп също ще има роля в новата структура на Германския футболен съюз

  • 24 юли 2026 | 14:31
  • 1548
  • 0
Нюкасъл привлече халф от Монако

Нюкасъл привлече халф от Монако

  • 24 юли 2026 | 14:17
  • 1954
  • 1
Буфон също отказа на Италия

Буфон също отказа на Италия

  • 24 юли 2026 | 13:39
  • 2471
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:0 Славия, греда за домакините

Арда 0:0 Славия, греда за домакините

  • 24 юли 2026 | 21:35
  • 3447
  • 4
БФС освободи Лудогорец от таксата за "Правило 4" - ето каква е причината

БФС освободи Лудогорец от таксата за "Правило 4" - ето каква е причината

  • 24 юли 2026 | 19:34
  • 17404
  • 96
Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

  • 24 юли 2026 | 16:17
  • 26927
  • 18
Испанец се превърна в герой за Берое в дербито с Хебър

Испанец се превърна в герой за Берое в дербито с Хебър

  • 24 юли 2026 | 20:41
  • 12336
  • 13
Леброн Джеймс избра Филаделфия, подписва за 2 години

Леброн Джеймс избра Филаделфия, подписва за 2 години

  • 24 юли 2026 | 19:17
  • 7072
  • 3
Италианец е новият шеф на родните съдии

Италианец е новият шеф на родните съдии

  • 24 юли 2026 | 16:09
  • 11803
  • 20