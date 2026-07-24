Спортният арбитражен съд определи дата за разглеждането на обжалването на Сенегал

Спортният арбитражен съд (CAS) в Лозана, Швейцария, ще изслуша обжалването на Сенегал на 8 октомври след отнетата титла от Купата на африканските нации, съобщава агенция "Ройтерс".
През март Мароко беше посочен като шампион на африканския континентален шампионат по служебен път, тъй като играчите на Сенегал напуснаха терена след отсъждането на дузпа в заключителните минути редовното време. Те се завърнаха 14 минути по-късно и спечелиха двубоя след продължения, но Африканската футболна конфедерация избра да присъди служебна победа с 3:0 на съперника им.
Правителството на Сенегал впоследствие призова за разследване на отнетата титла, а футболната федерация на страната подаде жалба пред CAS. Панелът на Спортния арбитражен съд ще проведе изслушването при закрити врати в Лозана на 8 октомври.
"След изслушването панелът ще започне своите обсъждания. На този етап CAS не може да посочи кога ще бъде постановено окончателното решение, но то няма да бъде обявено в деня на изслушването“, добавиха от съда.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google