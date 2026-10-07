Край на черната серия! Мертенс записа първа победа над Гоф и е на 1/4-финал в Пекин

Шестият опит се оказа успешен за Елизе Мертенс. Поставената под номер 13 белгийка надигра категорично третата в схемата Коко Гоф с 6:3, 6:3 в четвъртия кръг на Откритото първенство на Китай. С този успех Мертенс за първи път в кариерата си си осигури място сред най-добрите осем в Пекин при своето седмо участие в надпреварата.

Преди този двубой белгийката изоставаше с 0-5 в преките мачове срещу американката, въпреки че в миналото на два пъти бе на крачка от победата. При първата им среща на турнира в Ийстборн през 2021 година Мертенс водеше с 6:0, 3:1 срещу тогава 17-годишната Гоф, преди да отстъпи в три сета. Преди осем месеца в Дубай тя пропусна три мачбола, позволявайки на съперничката си да стигне до драматичен обрат.

Този път Мертенс демонстрира изключително хладнокръвие. Тя спечели 10 от последните си 11 точки на собствен сервис и подпечата победата си с ас, записвайки най-убедителния си успех от началото на турнира.

Mertens on top 💪 Elise Mertens takes the first set 6-3 after an impressive start in her match with Gauff! #ChinaOpen https://t.co/2URtBiVv3x — wta (@WTA) October 7, 2026

След края на срещата белгийката сподели, че е имала допълнителна лична мотивация:

„Утре моят треньор и приятел (Кристофър Хейман) има рожден ден. Затова посвещавам тази победа изцяло на него.“

Secured the W with an ace 🔥 @elise_mertens defeats Gauff in Beijing to move on to the quarterfinals! #ChinaOpen https://t.co/sCJIVHvH4z — wta (@WTA) October 7, 2026

В същото време шампионката от Пекин за 2024 година Коко Гоф игра колебливо, натрупвайки 34 непредизвикани грешки. Осем от тях бяха двойни, като четири дойдоха в заключителния гейм на първия сет, когато тя предаде подаването си. При изоставане от 1:4 във втората част американката се оплака на щаба си край корта, че е напълно изчерпана откъм сили и усеща, че може да припадне.

За Мертенс това е десети успех в кариерата срещу състезателка от топ 5 и втори за 2026 година след триумфа над Елена Рибакина. Белгийката достигна до втория си четвъртфинал на ниво WТА 1000 или по-високо за сезона след силния си поход на „Уимбълдън“. В следващата фаза тя ще се изправи срещу шампионката от 2023 година и осма в схемата Ига Швьонтек.

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