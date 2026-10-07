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Кори Гоф е изтощена от расистките обиди

  • 7 окт 2026 | 14:48
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Кори Гоф е изтощена от расистките обиди

Коко Гоф се чувства изтощена след расистките обиди, на които е била подложена по време на турнира по тенис в Китай.

Американката се оказа в центъра на буря в социалните мрежи по-рано през тази седмица заради инцидент по време на мача ѝ срещу китайската тийнейджърка Сун Синран. 16-годишната представителка на домакините смяташе, че е реализирала печеливш удар в края на първия сет, но Гоф вдигна ръка, за да спре разиграването, тъй като светлина в страничните панели около корта мигаше. След това американската тенисистка спечели преиграването на точката, а с това и мача.

По-късно Коко Гоф използва социалните мрежи, за да изрази възмущението си от огромния брой расистки съобщения, които е получила, като добави: "Не съм измамник или крадец."

Поставената под номер 3 в схемата Гоф не показа най-добрата си игра в сряда срещу Елизе Мертенс, като допусна осем двойни грешки и общо 34 непредизвикани при загубата си в два сета в двубоя срещу белгийката.

22-годишната американка, която има силни резултати в Китай, беше попитана от репортери в Пекин дали обидите са ѝ повлияли, на което тя отговори: "Няма да лъжа, това наистина ме изтощи. Просто изключвам телефона си и продължавам напред. Няма какво друго да се направи. Днес просто не бях на ниво. Не играх добре. Струва ми се, че не се движех както трябва. Имаше много неща, които не направих добре."

В следващия кръг на турнира Мертенс ще се изправи срещу поставената под номер 8 Ига Швьонтек, която победи американката Ива Йович с 6:1, 6:3.

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