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Ето кога ще представят официално състава на Лубе за новия сезон

  • 7 окт 2026 | 12:58
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Италианският волейболен гранд Кучине Лубе (Чивитанова), в който през новия сезон ще играят националите Александър Николов и Симеон Николов, ще открие официално новия сезон с представяне на състава за кампанията 2026/27. Събитието ще се проведе в понеделник, 12 октомври 2026 г., от 21:45 ч. в зала „Евросуоле Форум“, като входът за привържениците ще бъде напълно свободен.

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Вратите на съоръжението в Чивитанова Марке ще бъдат отворени в 21:30 ч. Ръководството на клуба отправя покана към цялото „червено-бяло“ семейство да се събере в залата, за да приветства състезателите и да сподели първия тържествен момент за сезона.

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Водещото послание на вечерта ще премине под мотото „Да запалим залата. Всички заедно!“. Чрез него клубът изразява амбицията си да черпи вдъхновение от енергията на публиката и да зарадва своите поддръжници с нови силни емоции и успехи.

Пред публиката ще дефилират волейболистите на тима, които влизат в новата кампания като вицешампиони на Италия, заредени с амбиция и високи цели за предстоящите битки на полето.

Предстоящата вечер ще даде възможност на феновете да се завърнат на трибуните и да засвидетелстват своята първа подкрепа към отбора в навечерието на новата състезателна година.

Преди това, на 10 и 11 октомври, братя Николови ще играят с Лубе на силния турнир “Йези къп”. В него ще участват още Алианц (Милано), с Георги Татаров, Олимпиакос (Пирея), с Мартин Атанасов, и японският Сънтори Сънбърдс. 

За Алекс и Симеон Николови, както и за съотборниците им, същинската битка започва 5 дни по-късно. На 17 октомври Лубе гостува на Верона в първия кръг на италианската Суперлига.

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