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Нова бакалавърска програма за приобщаване в спорта беше представена пред волейболистите на Лубе

  • 7 окт 2026 | 12:39
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Спортът, академичното образование и професионалното развитие след края на състезателната кариера бяха основните теми на среща между представители на Университета в Мачерата и състезателите на италианския вицешампион Кучине Лубе (Чивитанова), в който през този сезон ще играят националите Александър николов и Симеон Николов. Събитието се проведе в пресцентъра на зала „Евросуоле Форум“.

Ръководителят на новата бакалавърска специалност „Двигателни и спортни науки за приобщаване“ проф. Алесандра Фермани запозна волейболистите с детайлите около учебния план. Обучението е стартирало преди две седмици и вече привлича 140 записани студенти. На представянето присъстваха спортният директор на клуба Марко Подрашчанин, ръководителят на медицинския щаб Мариано Авио, изследователката Киара Алефи, целият представителен отбор на Лубе, както и млади таланти от Лубе Академи и Аурора Трея.

Инициативата е част от популяризирането на тригодишната програма, в която клубът е сред водещите спонсори. Партньорството цели да изгради здрав мост между академичната общност, спорта и местния регион, като същевременно предостави на професионалните атлети възможност за плавен преход към реализация след края на активната им кариера.

Програмата предлага възможности за международен обмен по линия на „Еразъм“, а завършилите ще могат да продължат образованието си или да започнат работа в публичния и частния сектор. Обмисля се и създаването на бъдеща магистърска степен с преподаване на английски език. В допълнение, индустриалната група Лубе отпуска шест стипендии, като три от тях могат да бъдат насочени директно към състезатели на волейболния клуб с цел съчетаване на професионалния спорт с висшето образование.

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„Учебният план е изключително привлекателен. Призовавам момчетата да обмислят сериозно тази възможност. За всеки атлет е фундаментално да мисли за бъдещето, тъй като професионалният път далеч не приключва със спирането на състезателната дейност – напротив, тогава започва нов етап. Подобна диплома би била отлична отправна точка за всички вас“, заяви спортният директор Марко Подрасчанин.

Проф. Алесандра Фермани разясни пред присъстващите структурата на обучението:

„Специалността обхваща три основни направления: медицина, психопедагогика и двигателни науки. Включени са специализирани практически модули по фитнес, водни спортове, фехтовка, колоездене, волейбол, футбол и бойни изкуства. Стремежът ни е да осигурим пълноценна и всеобхватна подготовка.“

Медицинският отговорник на клуба Мариано Авио също акцентира върху социалната значимост на специалността:

„Курсът е насочен към двигателната интеграция. Това означава да дадем възможност на всеки човек да бъде активен и да тренира, без значение от възрастта, физическото състояние или индивидуалните умения. Специализацията позволява оказване на помощ на хора с увреждания или състезатели, възстановяващи се след контузии. Част от практическите занятия ще бъдат водени директно от специалисти от нашия щаб.“

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