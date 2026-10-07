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Словакия отнесе Молдова и докосва изкачване

  • 7 окт 2026 | 00:28
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Словакия отнесе Молдова и докосва изкачване

Словакия се откъсна на върха на група 3 от Лига "С" на Лигата на нациите, след като спечели с 4:0 гостуването си на Молдова и е на крачка от изкачване във второто ниво на турнира.

Домакините започнаха добре мача и Владимир Фратеа стреля покрай вратата. След това Нику Клешченко получи шанс след грешка в защитата на съперника, но отправи неточен удар. Този пропуск бе наказан, тъй като в осмата минута Давид Стрелец откри резултата с 11-ия си гол за националния отбор. Той се разписа с удар отблизо, след като два опита на Томас Суслов бяха блокирани. Молдова реагира и притисна съперника, като създаде някои възможности. Техните надежди обаче бяха пречупени минута преди края на първото полувреме, когато Суслов удвои аванса на Словакия.

След почивката домакините направиха опит да се върнат мача, а нов удар на Фратеа бе спасен. Те не се възползваха от положенията си и отново бяха наказани след час игра. Тогава Давид Ханцко се разписа с удар от границата на наказателното поле. Секунди след подновяването на играта Иван Месик можеше да увеличи аванса на гостите, но ударът му с глава не намери целта. Молдовците създадоха нови възможности, но гол във вратата на гостите не падаше, а в 75-ата минута Лукаш Хараслин отбеляза четвърто попадение за Словакия.

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