Словакия отнесе Молдова и докосва изкачване

Словакия се откъсна на върха на група 3 от Лига "С" на Лигата на нациите, след като спечели с 4:0 гостуването си на Молдова и е на крачка от изкачване във второто ниво на турнира.

Домакините започнаха добре мача и Владимир Фратеа стреля покрай вратата. След това Нику Клешченко получи шанс след грешка в защитата на съперника, но отправи неточен удар. Този пропуск бе наказан, тъй като в осмата минута Давид Стрелец откри резултата с 11-ия си гол за националния отбор. Той се разписа с удар отблизо, след като два опита на Томас Суслов бяха блокирани. Молдова реагира и притисна съперника, като създаде някои възможности. Техните надежди обаче бяха пречупени минута преди края на първото полувреме, когато Суслов удвои аванса на Словакия.

Slovenskí 🇸🇰 futbalisti zakončili októbrový asociačný termín víťazstvom v 🇲🇩 Moldavsku ✅ https://t.co/wkn9iSr3If — Flashscore.sk (@FlashscoreSK) October 6, 2026

След почивката домакините направиха опит да се върнат мача, а нов удар на Фратеа бе спасен. Те не се възползваха от положенията си и отново бяха наказани след час игра. Тогава Давид Ханцко се разписа с удар от границата на наказателното поле. Секунди след подновяването на играта Иван Месик можеше да увеличи аванса на гостите, но ударът му с глава не намери целта. Молдовците създадоха нови възможности, но гол във вратата на гостите не падаше, а в 75-ата минута Лукаш Хараслин отбеляза четвърто попадение за Словакия.

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