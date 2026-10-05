Гран При на Индонезия ще бъде много важен тест за шампионските амбиции на Маркес

С победата си в Гран При на Япония Марк Маркес се доближи на само две точки от Хорхе Мартин в битката за титлата в MotoGP през 2026 година.

Техният дуел ще продължи този уикенд с Гран При на Индонезия, която ще бъде много важен тест за Маркес. „Мандалика“ е едно кошмарно за испанеца трасе, като в четири участия на него, той нито веднъж не е финиширал успешно в състезание.

Марк Маркес триумфира в Гран При на Япония, но Мартин остава начело в MotoGP

През 2022 година Маркес дори не стартира след един чудовищен хайсайт в неделната загрявка, който доведе до нова проява на двойно виждане. Заради тези симптоми тогавашният пилот на Хонда пропусна и провелата се две седмици по-късно Гран При на Аржентина. Година по-късно, отново с Хонда, испанецът отпадна както от спринта, така и от състезанието на остров Ломбок, а през 2024 завърши трети в спринта преди да отпадне от надпреварата с повреда в двигателя на неговото Грезини Дукати.

SHOCKING highside for @marcmarquez93! 😱 Incredibly Marc was able to walk away and hopefully he's all OK 🤞 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/uUwWxQJvHa — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 20, 2022

Преди 12 месеца Маркес имаше много труден уикенд в Индонезия само седмица след като спечели титлата в Япония. В петъчния ден пилотът на Дукати не успя да влезе в топ 10 в официалната тренировка и за първи път от началото на годината участва в първата фаза на квалификацията в събота сутринта. В нея испанецът завърши втори и се класира за решителните 15 минути на битката за полпозишъна, в които даде девето време.

🔥🚨 @marcmarquez93's BIKE IS ON FIRE! The Spaniard retires from the race 😱 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/1Ro5FkTNE4 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 29, 2024

По-късно същия ден Маркес завърши на шестото място в спринта, а само 24 по-късно състезанието за него приключи в седмия завой, когато беше съборен от Марко Бедзеки. При това падане световният шампион нарани своето рамо, като тази контузия сложи край на неговия сезон. Последствията от нея го тормозиха и в началото на настоящата кампания, което наложи нова операция на рамото.

MASSIVE CRASH FOR BEZ AND @marcmarquez93 💥 Thankfully both are walking away 👀 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/hqM7sKqVV0 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2025

Хорхе Мартин също има лоши спомени от „Мандалика“, където през 2023 година падна от първото място и това му коства страшно много в битката за титлата в Франческо Баная, която беше спечелена от италианеца. Годината по-късно испанецът отново се озова на земята от лидерска позиция, но в спринта, а ден по-късно спечели състезанието, като за него това беше третата му и последна победа в шампионския му сезон.

A big big mistake! 😳 @88jorgemartin throws away a victory and the Championship lead as he crashed out when he was leading the race with a 3-second gap! 💥 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/ZHKlF2C59X — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 15, 2023

Само времето ще покаже кой от двамата претенденти за короната в кралския клас ще има по-добър късмет в тазгодишното издание на Гран При на Индонезия.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages