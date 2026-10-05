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Гран При на Индонезия ще бъде много важен тест за шампионските амбиции на Маркес

  • 5 окт 2026 | 17:33
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С победата си в Гран При на Япония Марк Маркес се доближи на само две точки от Хорхе Мартин в битката за титлата в MotoGP през 2026 година.

Техният дуел ще продължи този уикенд с Гран При на Индонезия, която ще бъде много важен тест за Маркес. „Мандалика“ е едно кошмарно за испанеца трасе, като в четири участия на него, той нито веднъж не е финиширал успешно в състезание.

Марк Маркес триумфира в Гран При на Япония, но Мартин остава начело в MotoGP
Марк Маркес триумфира в Гран При на Япония, но Мартин остава начело в MotoGP

През 2022 година Маркес дори не стартира след един чудовищен хайсайт в неделната загрявка, който доведе до нова проява на двойно виждане. Заради тези симптоми тогавашният пилот на Хонда пропусна и провелата се две седмици по-късно Гран При на Аржентина. Година по-късно, отново с Хонда, испанецът отпадна както от спринта, така и от състезанието на остров Ломбок, а през 2024 завърши трети в спринта преди да отпадне от надпреварата с повреда в двигателя на неговото Грезини Дукати.

Преди 12 месеца Маркес имаше много труден уикенд в Индонезия само седмица след като спечели титлата в Япония. В петъчния ден пилотът на Дукати не успя да влезе в топ 10 в официалната тренировка и за първи път от началото на годината участва в първата фаза на квалификацията в събота сутринта. В нея испанецът завърши втори и се класира за решителните 15 минути на битката за полпозишъна, в които даде девето време.

По-късно същия ден Маркес завърши на шестото място в спринта, а само 24 по-късно състезанието за него приключи в седмия завой, когато беше съборен от Марко Бедзеки. При това падане световният шампион нарани своето рамо, като тази контузия сложи край на неговия сезон. Последствията от нея го тормозиха и в началото на настоящата кампания, което наложи нова операция на рамото.

Хорхе Мартин също има лоши спомени от „Мандалика“, където през 2023 година падна от първото място и това му коства страшно много в битката за титлата в Франческо Баная, която беше спечелена от италианеца. Годината по-късно испанецът отново се озова на земята от лидерска позиция, но в спринта, а ден по-късно спечели състезанието, като за него това беше третата му и последна победа в шампионския му сезон.

Само времето ще покаже кой от двамата претенденти за короната в кралския клас ще има по-добър късмет в тазгодишното издание на Гран При на Индонезия.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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