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Само 22-ма като него! Радослав Росенов записа името си в историята!

  • 6 окт 2026 | 12:28
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Само 22-ма като него! Радослав Росенов записа името си в историята!

Радослав Росенов се записа на стената на европейската боксова слава на България

Залата на европейската слава на българския бокс се обогати с още едно име. Радослав Росенов добави името си на стената на шампионите. 22-годишният русенец ликува със златния медал в категория до 60 килограма на първенството в „Асикс Арена“. Успех, белязан с много кръв, аркади над двете очи, но и безкрайни воля, умения и талант. С представянето си Росенов се превърна в 23-ия българин, покорил европейския връх на боксовата сцена.

Избраха Радослав Росенов за "Най-добър боксьор" на Европейското първенство
Избраха Радослав Росенов за "Най-добър боксьор" на Европейското първенство

Той наследи на върха Рами Киуан и Светлана Каменова, които бяха последните ни златни медалисти на Стария континент. С най-много европейски корони през годините са се окичвали двама българи. Станимира Петрова покори върха четири пъти – през 2016, 2018, 2019 и 2023 година. Така тя изравни постижението на легендата Ивайло Маринов, който също има четири титли – от 1981, 1983, 1989 и 1991 г. С три златни отличия пък е Серафим Тодоров (1989, 1991 и 1993).

ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОНИ ЗА БЪЛГАРИЯ
Шампион Титли Години
Ивайло Маринов 4 1981, 1983, 1989, 1991
Станимира Петрова 4 2016, 2018, 2019, 2023
Серафим Тодоров 3 1989, 1991, 1993
Петър Лесов 2 1981, 1983
Емил Чупренски 2 1983, 1985
Даниел Петров 2 1993, 1996
Димитър Щилянов 2 2002, 2004
Стойка Кръстева 2 2014, 2018
Даниел Асенов 2 2015, 2017
Севда Асенова 2 2016, 2022
Димитър Велинов 1 1957
Александър Христов 1 1987
Борислав Абаджиев 1 1987
Киркор Киркоров 1 1989
Свилен Русинов 1 1993
Борис Георгиев 1 2006
Кубрат Пулев 1 2008
Деница Елисеева 1 2016
Мелис Йонузова 1 2018
Хавиер Ибаниес 1 2023
Светлана Каменова 1 2024
Рами Киуан 1 2024
РАДОСЛАВ РОСЕНОВ 1 2026

Русе посрещна европейския шампион по бокс Радослав Росенов
Русе посрещна европейския шампион по бокс Радослав Росенов
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