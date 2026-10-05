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Sportal.bg в Шенген

  • 5 окт 2026 | 13:56
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Екипът на Sportal.bg в Люксембург посети Шенген, където е подписано прочутото Шенгенско споразумение от 1985 г. Историческият документ за свободно придвижване на хора и стоки между европейските държави е официализиран на кораба "Принцеса Мария-Астрид", който е пуснал котва пред Площада на звездите.

На въпросния площад е и българското знаме, обозначено с името на родината ни на кирилица. България се присъедини напълно към Шенгенската зона на 1 януари 2025 г. На моста при Шенген се преплитат границите на Люксембург, Германия и Франция, което прави мястото интересна туристическа дестинация.

По-късно днес на "Стад де Люксембург" е пресконференцията на Атанас Рибарски преди мача от Лига на нациите срещу домакините. До селекционера на България на "лъвовете" ще застане полузащитникът на Оренбург Емил Ценов.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Люксембург

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