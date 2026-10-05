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Локо Пловдив отпътува утре за Рига за дебюта си във ФИБА Къп

  • 5 окт 2026 | 14:54
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Локо Пловдив отпътува утре за Рига за дебюта си във ФИБА Къп

БК Локомотив Пловдив приключи предсезонната си подготовка и утре ще отпътува за Рига, където на 7 октомври ще изиграе първия си мач във ФИБА Къп.

В шестте си контролни срещи съставът на Асен Николов записа пет победи. След загубата от Рапид Букурещ със 73:101 последваха успехи над Университатя Крайова – 87:75, Ямбол – 90:87, Берое – 90:84, ЦСКА – 95:89 и Миньор 2015 – 91:80.

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В хода на подготовката „черно-белите“ спечелиха и турнира „Черноморски игри“ във Варна, след като на финала се наложиха над Берое с 90:84. Последната им проверка преди началото на официалните срещи бе турнирът „Пенка Стоянова“, в който Локомотив завоюва първото място след победа над Миньор с 91:80.

Дебютът на пловдивчани в официалните срещи за сезон 2026/27 ще бъде на европейската сцена. На 7 октомври Локомотив ще гостува на ВЕФ Рига. Латвийският тим е 12-кратен шампион на страната и най-титулуваният клуб в историята на латвийското първенство. ВЕФ Рига има сериозен международен опит – през 2012 и 2013 г. достига до Топ 16 на Еврокъп, а през 2021 г. стига до Топ 16 на Шампионската лига на ФИБА.

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Четири дни по-късно Локомотив ще започне участието си в редовния сезон на Sesame Национална баскетболна лига. На 11 октомври „черно-белите“ ще гостуват на Спартак Плевен в първия кръг.

Първият домакински двубой на Локомотив във ФИБА Къп ще бъде на 14 октомври в комплекс “Сила”, а съперник на пловдивчани ще бъде румънският КСМ КСУ Райфайзен Орадя.

Само година след дебюта си в Sesame НБЛ, когато достигна до финала и спечели сребърните медали, Локомотив Пловдив ще направи и първата си поява в европейските клубни турнири.

Снимка: БК Локомотив Пловдив

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