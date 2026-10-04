Може да гледате на живо българите в Купата на нациите на T4 Series

Феновете на картинга могат да гледат на живо решителните състезания на българските пилоти в Купата на нациите на T4 Series. Във финалите във Валенсия участват първите двама в класирането в клас Mini в първия сезон на T4 Series България Николай Цвятков и Брайън Дунев.

Те и още 300 пилоти нямаха късмет в петък, когато всички сесии на пистата бяха отменени заради проливните дъждове и лошото време.

Дъждове и наводнения провалиха деня в Купата на нациите в T4 Series

Вчера Цвятков беше ударен от друг пилот в първия завой на първия му манш, а след това на стартовата решетка за втория стана ясно, че рамата му е сериозно изкривена. Дунев проведе няколко оспорвани битки за място в топ 20 в класирането. Общо 40 пилоти от цял свят са в класа на българите.

Състезанията на Цвятков и Дунев могат да се гледат на живо на този адрес: https://www.youtube.com/live/PZJ0d8RHcS8

Снимка: Александър Спиров/APIX

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