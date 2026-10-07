Дузпа в края спаси Албания от огромен резил

Албания с мъка победи футболното джудже Сан Марино и запази лидерската си позиция в група С1 в Лигата на нациите. Кристиян Аслани спести срама на албанците с точно изпълнена дузпа в добавеното време на двубоя в Тирана за крайното 2:1. Халфът на Ал-Джазира отбеляза и първия гол за домакините.

Сан Марино беше близо до исторически резултат след попадението на Лоренцо Лазари в 66-ата минута, но в крайна сметка не можа да удържи равенството и остана на дъното в класирането с нулев актив.

Аслани откри резултата още в 11-тата минута със зрелищно изпълнение. До почивката домакините създадоха още няколко чисти положения, а удар на Рей Манай срещна гредата.

Албанците продължиха да доминират и през второто полувреме, но лековато пропуснаха стопроцентови възможности пред вратата на гостите. В средата на втората част Лазари използва разсейване в защитата пред Марио Дайсинани и сензационно изравни.

Послдва свиреп натиск на Албания и пропуски на Аслани и резервите Мирлинд Даку и Мюрто Узуни. В самия край на срещата Филипо Фабри докосна топката с ръка и след намесата на ВАР реферът отсъди дузпа в полза на домакините, реализирана от Аслани.

Другата добра новина за "орлите" беше загубата на Финландия от Беларус. По този начин албанците оглавиха класирането в групата с 9 точки, следвани от беларусите и финландците с по 7.

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