Десетима от Фарьорите профукаха аванс от два гола срещу Казахстан

Националните отбори на Казахстан и Фарьорските острови завършиха наравно 2:2 в Астана в ранния двубой от днешната програма в Лигата на нациите, който беше от група 3 на дивизия “С”. Така и двата тима останаха без победа в настоящото издание на турнира.

След като устояха на първоначалния съперников натиск, гостите взеха аванс в 22-рата минута, когато Петур Кнудсен беше точен с глава при центриране от корнер на Йоанес Бярталид. В 63-тата минута те увеличиха своята преднина, след като Геза Дейвид Тури се разписа с техничен шут от голямо разстояние. Само две минути по-късно обаче настъпи повратният момент в мача. Тогава левият халф-бек на Фарьорите Мартин Агнарсон беше изгонен от игра след втори жълт картон, получен за негов фал срещу Максим Самородов.

ET LES ÎLES FEROE MENENT DANS LE FROID DU KAZAKHSTAN ! 🇫🇴 https://t.co/EBAugsW6EZ — Le Football en VOD LXXX (@le_lxxx8228) October 6, 2026

Quelle merveille de Geza David Turi pour les Féroés !! 🇫🇴🇫🇴 https://t.co/8TIlnBmxO2 — Le Football en VOD LXXX (@le_lxxx8228) October 6, 2026

Още в 68-ата минута домакините се възползваха от числовия си превес, след като Сергей Малий намали тяхното изоставане с воле от границата на наказателното поле. В 76-ата минута пък Нурали Алип възстанови равенството с глава, засичайки центриране на Самородов. В 85-ата минута казахстанците също останаха с 10 човека на терена след директния червен картон на централния бранител Малий, който фаулира грубо резервата Матиас Хелисдал. В самия край на редовното време гостите поискаха дузпа за игра с ръка на влезлия от пейката Исмаил Бекболат, но след проверка с ВАР не получиха такава.

Така след четвъртото си поредно реми Фарьорите поне временно се изкачиха на второто място в класирането с актив от 4 точки, а Казахстан остана на последната четвърта позиция със своите 2 пункта. Словакия е лидер със своите 7 точки, а Молдова е трета с 4 пункта.

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