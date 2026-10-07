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България с първа победа! Ударно първо полувреме и супер голове-коментирайте с Алекс Колев
  1. Sportal.bg
  2. Швейцария

Швейцария продължи с победите

  • 7 окт 2026 | 00:11
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Швейцария продължи с победите

Швейцария записа четвърта поредна победа в Лига "В" на Лигата на нациите. Тимът на Мурат Якин нямаше никакви проблеми със Северна Македония и спечели с 3:0 в Люцерн. Швейцарците постигнаха успех със същия резултат и преди десетина дни при гостуването си в Скопие. Македонците са без спечелена точка и без отбелязан гол след четирите си мача.

Швейцария контролираше събитията на терена, но играчите на Якин не бяха ефективни в завършването на атаките си. Малко преди почивката те поведоха с попадение на Фабиан Рийдер след груба грешка в защитата на съперника. Висар Муслиу пропусна една топка и тя дойде повече от удобна за Рийдер.

Това попадение се отрази на играта на Северна Македония и през втората част швейцарците създадоха повече положения. Влезлият на почивката Йохан Манзамби се разписа в 74-ата минута, след като Димитриевски не намеси добре при удар от дистанция. Домакините получиха още един подарък. След неразбирателство в защита резервата Гащтаров позволи на Ндой да му открадне топката и нападателят отбеляза третия гол.

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Снимки: Imago

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