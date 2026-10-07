Швейцария продължи с победите

Швейцария записа четвърта поредна победа в Лига "В" на Лигата на нациите. Тимът на Мурат Якин нямаше никакви проблеми със Северна Македония и спечели с 3:0 в Люцерн. Швейцарците постигнаха успех със същия резултат и преди десетина дни при гостуването си в Скопие. Македонците са без спечелена точка и без отбелязан гол след четирите си мача.

Швейцария контролираше събитията на терена, но играчите на Якин не бяха ефективни в завършването на атаките си. Малко преди почивката те поведоха с попадение на Фабиан Рийдер след груба грешка в защитата на съперника. Висар Муслиу пропусна една топка и тя дойде повече от удобна за Рийдер.

Im vierten Spiel der Nations League gibt es für die Schweiz den vierten Sieg. Nach dem 3:0 gegen Nordmazedonien stellen sich die Nati-Stars den Medien. https://t.co/jUegNMeD64 — Blick Sport (@Blick_Sport) October 6, 2026

Това попадение се отрази на играта на Северна Македония и през втората част швейцарците създадоха повече положения. Влезлият на почивката Йохан Манзамби се разписа в 74-ата минута, след като Димитриевски не намеси добре при удар от дистанция. Домакините получиха още един подарък. След неразбирателство в защита резервата Гащтаров позволи на Ндой да му открадне топката и нападателят отбеляза третия гол.

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Снимки: Imago