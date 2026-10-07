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Естония и Исландия останаха непобедени след 0:0 в Талин

  • 7 окт 2026 | 00:18
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Естония и Исландия останаха непобедени след 0:0 в Талин

Исландия завърши наравно 0:0 срещу домакина Естония в двубой от група С4 в Лига на нациите, където е и България. Този резултат остави скандинавците на върха в групата с 8 точки, а естонците са втори с 6.

В 5-ата минута Расмус Пеетсон беше съвсем близо до това да изведе Естония напред, но ударът му от въздуха беше блестящо спасен от вратаря Хакон Рафн Валдимарсон. Впоследствие Исландия също пропусна отлична възможност от непосредствена близост - центриране от ъглов удар на Гилфи Сигурдсон предизвика разбъркване, при което бившият вратар на Хебър и Ботев (Пловдив) Матвей Игонен изби топката точно под напречната греда след удар с глава на Виктор Палсон.

С напредването на първото полувреме чистите голови положения станаха по-малко на брой, но Пеетсон се опита да промени това, отправяйки силен удар с десния крак, който Валдимарсон отрази.

Неточният удар с глава на Палсон и несполучлив шут от въздуха на Сигурдсон бяха най-добрите опити за Исландия преди изтичането на един час игра.

Естония пропусна добра възможност да поведе в резултата, когато центриране на Патрик Кристал намери Роби Саарма, но той овладя кълбото несръчно, което позволи на Валдимарсон да го улови.

През последните 30 минути от двубоя на терена не се случи нищо запомнящо се и съперниците се задоволиха с по 1 точка.

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